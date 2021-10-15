蘋果黑科技！AirPods不見7個月　找到竟然還有95%電力

▲不見7個月的耳機終於現身。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友分享，她妹妹的AirPods Pro不見大約7個月的時間，後來也買了新耳機，沒想到現在意外找回不見的耳機，打開一看竟還有95%電量，讓不少網友讚嘆蘋果是黑科技。

原PO在Dcard發文表示，她妹妹當時質疑耳機是在要去打工的路途中掉了，不過一直沒有找到，原PO就決定趁她生日買新的送她，結果才買一個月，消失的耳機竟再度現身。

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▲耳機被找回後還有滿滿電量。（圖／翻攝自Dcard）



妹妹指出，耳機在農場被找到，外觀看起來沾染不少髒汙，但沒想到左、右兩邊的耳機都還各有95%的電量，充電盒也還有10%電量，原PO也忍不住說「好奇電池真的可以這麼屌嗎」。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「我再一次相信了apple是黑科技」、「我之前不見兩個月的耳機找回來也是還有電，從那時候開始我就決定要當個實實在在的果粉」、「我的AirPods Pro洗衣機洗過2次都還能使用而且居然還有電」、「我遠距三～四個月AirPods用不到所以都沒充電，前兩週打開好像還有50%我也嚇到」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

