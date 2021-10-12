獨／邱子珍遭控包庇下屬　女警發聲明致歉「害隊長陷鬥爭」

▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

《東森新媒體ETtoday》日前報導台北市少年警察隊長邱子珍涉管考不周，讓隊上身揹詐欺、背信罪嫌的偵查佐蘇杏欣不但擔任隊長秘書，還連續3年考考績甲等，引發基層譁然；12日蘇杏欣透過警界友人發表聲明，說明自己因與女伴間感情生變衍生財務糾紛，付出巨額賠償金後仍遭法官判刑，官司打了快11年早已身心俱疲，因此透過友人發表聲明。

蘇杏欣表示，當時她與同居女伴計畫購買房產，但因感情生變衍生財務糾紛，對方控告她詐欺、背信，蘇姓女警期間已經支付對方高達500萬元賠償金，更高於對方購屋出資頭期款的2.5倍，然而雙方雖達成民事和解，但對方仍堅持在民事和解書上註記「和解效力不及於刑事訴訟」，顯然就是要讓她無法在警界繼續工作。

蘇杏欣自抒歷經近10年官司訴訟的心境，稱她原本單純以為官司已經透過支付賠償金和解，所以訴訟過程未向後來才接任少年隊隊長的邱子珍報告，如今必須發監執行，對於自己官司沒處理好感到抱歉，並強調自己臉書「厭世文」內容是抱怨曾一起投資房產的前同居女友，並非針對邱子珍，不料遭到有心人截取文章投訴媒體，讓她始料未及。

北市熟稔蘇杏欣的基層警員也相當惋惜，「一般車禍過失致死、甚至是詐欺累犯訴訟賠償都賠不到5百萬、蘇員很認真在面對官司，但院檢似乎均認她憑警職身分涉案，對她主觀印象很差」、「賠了5百萬達成和解、輕判4月竟無法易科罰金」在法界實務上也相當罕見。

蘇員認為，《警察人員人事條例》免職規定遠遠較《公務人員任用法》更為嚴苛，警察明明就是公務員，加上她並非憑藉警職身分惡意犯案，她遭控官司、僅感情分手引發財務糾紛，自認因此遭服務機關斷然以「依法免職」處理感到相當委屈。

立委葉毓蘭日前提出《警察人員人事條例》第31 條條文修正草案，希望增加增訂「易服社會勞動」代替斷然依法免罰則；該案修法精神，著眼於警察賞罰應與其他公務員同一標準，加上蘇女任警職期間，曾獲台北市警局最高榮譽「金吾獎」肯定，若僅因上述感情糾紛遭免職、實在太過嚴苛。

不過，知情者透露、這起北市少年警察隊長管考不周引發的爆料案件，最關鍵原因在於北市警界盛傳即將進行下一波中高階警官人事調整，加上邱子珍歷任北市警婦幼隊、少年隊長2線4星重要警職缺長達11年，等同變相卡住不少中階外勤刑事警官升遷位置，蘇女認為自己僅是這波人事鬥爭爆料中，被推出檯面犧牲的基層。

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