快訊／警再增5確診都在雙北！「這2間分局」最多　全台44警染疫





▲圖為台北市政府警察局外觀。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，根據警政署行政組6日晚間統計，全台警察總計44人染疫，全國警察居家隔離暴增125人，自主健康管理增加到60人，全台警員確診人數有微幅爬升趨勢；經查，新增的5名確診案例分別是台北市警局增加3人確診、新北市警局增加2人確診，確診警員都是疫情緊繃的雙北市。



台北市警局目前以文山一分局6人確診人數最多，大同分局和局本部各有5名確診個案居次；6日增加確診的3名警員都是大同分局所屬，目前大同警分局多次派員加強駐地清潔消毒避免疫情擴散。

另外，新北市以中和分局6人確診人數最多。新北市中和區為重災區，中和警分局5月30日傳出2位交通分隊警員、1位南勢所警員以及2名偵查隊員染疫，5日增加1位偵查隊員確診。



警政署統計數據，目前台北市警局目前確診人數高達25人，是全國各縣市警局最多，新北市警局目前有16名警職人員染疫，其餘包含刑事局、台中、高雄市警局各1人，目前全國警察累計44人染疫。警政署強調，請民眾體諒警員站在「防疫第一線」風險高且工作辛苦，警政署也會增備防疫物資及推進疫苗施打進度。

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