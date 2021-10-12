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護理師新手媽誕國慶女寶寶　與職軍人爸一起「報效國家」

▲部立南投醫院於國慶日接生一名與國家同天生日的女嬰，右起婦產科主任陳麗琴、院長洪弘昌、國慶寶寶及其父母。（圖／部立南投醫院提供）

▲部立南投醫院於國慶日接生一名與國家同天生日的女嬰，右起婦產科主任陳麗琴、院長洪弘昌、國慶寶寶及其父母。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

果真是天賜的國恩家慶！部立南投醫院蔡姓護理師有孕在身，預產期在10月底，未料女兒在雙十節就急著在媽媽工作地點呱呱墜地，不但與國家同天生日，蔡女丈夫又恰好是職業軍人，爸爸的「前世情人」彷彿選擇當天來提振生育率、一起報效國家，讓家屬與院方都相當開心，祝福孩子能健康、平安長大。

院方指出，25歲的蔡姓護理師在距預產日起碼還有20天左右的9日當天，就出現子宮收縮頻繁等產兆而入院待產，但因為子宮頸擴張速度緩慢，產程遲滯，經婦產科主任陳麗琴檢查評估後，在10號的晚間剖腹生產，生下3225公克健康可愛的女寶寶，母嬰均安。

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蔡姓護師和丈夫是第一胎的新手爸媽，她表示沒有刻意為寶寶選定出生日期，而先生是軍職人員，這幾日剛好休假，沒有想到孩子選擇在國慶日出生，覺得能與中華民國同一天生日，感到相當榮耀與喜悅。

院方表示，台灣近年因少子化趨勢、出生人數大幅下降，據內政部統計資料，今年1至9月全國出生人數11萬2470人，較去年減少6545人；醫師鼓勵有生育計劃的夫妻可儘早安排準備，若努力「做人」仍遲遲沒結果遲遲，可至醫院婦產科門診尋求專業醫師協助，透過個人化的檢查與諮詢，協助克服不孕、誕生健康寶寶。
 

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