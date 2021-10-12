「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待

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「外出不用戴口罩」快了！招名威曝關鍵數字：指日可待

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲國人相當關心外出何時可以不用戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情趨緩，指揮中心昨（11）日宣布，除了原本已開放5類病房探病外，新增全國醫院「慢性病房」有條件開放，每天固定時段，每次最多2名訪客。毒物科專家招名威見此政策開放相當開心，直呼「我們終於走到這一天了」，他認為再過不久，待疫苗覆蓋率達70%以上，外出不戴口罩指日可待。

對於探病政策再放寬，毒物科專家招名威上午在粉專《招名威教授 毒理威廉》表達喜悅心情，激動喊：「我們終於走到這一天了」，回想疫情籠罩這段時間，多少人在生死關頭和性命垂危時，親友無法陪伴在身邊，更別說想握著手、親吻臉頰，就連最後一面也可能見不到，「這真的是比悲傷更悲傷的事」。

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招名威說，環顧全世界，即使很多國家開放入境旅遊限制，卻沒有幾國可以有如台灣這種大幅度放寬醫院探病制度，或是被疫情嚴重衝擊到根本無法重整醫療制度的國家也不計少數。

▲臺大醫院雲林分院每日開放兩時段探病、每位住院病人每次至多2名訪客、限陪病1人，進出醫院必須佩戴口罩、量測體溫、告知旅遊史、實名制。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲指揮中心開放慢性病病房探病。（圖／記者蔡佩旻攝）

「台灣的醫療講求的是制度與公平，所以我們可以走在世界的前面，真的很棒！」招名威感性地說。但現階段病毒仍在周圍，他認為NPI（非藥物介入措施）是必須，除了嚴防境外確診、舊案陰轉陽以及疫苗突破性感染、第二劑疫苗覆蓋率不足等問題仍需注意，「我相信再過一段時間，疫苗覆蓋率達7成以上，外出不用戴口罩這件事應該就指日可待了。」

指揮官陳時中6日表示，第一劑疫苗覆蓋率達7成時即可討論解禁措施，時間點預估在10月底，最快能降至一級疫情警戒。根據指揮中心9/23公布的資料推算，7成疫苗覆蓋率最快達成日子就在10月16日。

在今日疫情記者會中，被問到降級相關防疫措施調整，副指揮官陳宗彥則說，這段時間指揮中心會持續觀察，視整體疫情狀況而定，「像這階段第二級也是一件件、每階段適度放寬，讓社會適應這樣的生活。」

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