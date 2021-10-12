又贏北京！台大明年辦哈佛台北書院收60生　課程曝光

▲ 台大證實明年將舉辦哈佛台北書院並招收60名學生。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大贏過北京！美國哈佛大學知名的暑期中文進修計劃「哈佛北京書院」，過去都安排學生到北京進行為期9周的課程，但外傳因中方越來越不友善，明年起將與台灣大學合作，台大校方今證實此事，明年（2022年）暑假啟動，預計將有60名學員到台大修讀為期8週的中文課程。

「哈佛北京書院」為美國哈佛大學的暑期中文進修計劃，過去在暑假安排為期九周的北京沉浸式學習，許多哈佛、耶魯等名校大學生慕名參加，但因為中國的合作方北京語言大學越來越不友善，讓計劃品質難以維持，根據哈佛校刊報導，這項計劃從明年2022年起將改為和台大合作，並更名為「哈佛台北書院」。

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台大校方今天證實確有此事，台大指出，從2019年開始，臺大與哈佛大學就開始洽談送學生來臺大學習華語的合作案，原本計劃從2020年開始，但受到疫情影響，延後到明年（2022年）暑假再啟動，預計將有60名學生來台，學生則由哈佛那邊選送，課程與師資目前還在規劃中。

台大進一步說明，預計60名學員到臺大修讀為期8週的中文課程，並搭配參訪景點，像是到九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等臺灣名勝及自然景觀，文化活動有書法、象棋、剪紙、包餃子等，希望學生在臺大自由學術氛圍中，為優秀的哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時在與本地學生的課外互動，也可以提升臺大學生的國際視野。