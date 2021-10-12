疫情攪局！高中英文單字比賽延至年底　新增「聽英拼寫、詞彙題」題型

▲ 教育部呼籲高中生多利用酷英平臺練習。（圖翻攝酷英平臺）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，「高級中等學校英文單字比賽」已將初賽延後到12月31日前由各校舉辦初賽，區域決賽則延後到明（111）年3月5日舉行，教育部也提醒，今年比賽新增「聽英拼寫」和「詞彙題」，鼓勵學生利用線上學習平台的學習資源，培養學習英文的習慣與興趣。

由教育部國教署主辦「高級中等學校英文單字比賽」，受到疫情影響，9月中下旬已經公告，初賽將延後到12月31日前，由各校自行辦理完畢，北、中、南三區的區域決賽則更改到明年3月5日舉行。

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國教署指出，單字是學習英文的基本功，而提升英文單字字彙量，更能激發學生的學習英文動機，配合108課綱的素養導向與精神，增加英文學習多元管道，這次初賽試題延續以往由各校制定，而區域決賽題型則取消原先「看英選中」、「看中選英」，調整為「聽英拼寫、詞彙題」，同時鼓勵學生使用「Cool English英語文線上學習平台」學習資源，培養學習英文的習慣與興趣。

國教署進一步表示，這次比賽結合酷英平臺資源合作新增「詞彙題」題型，參考平臺字彙專區的搭配詞練習作為題型種類項目之一，依照前後文句及段落大意，從數個單字中挑選出詞義適合、詞性符合的選項，教師及學生可以進入平臺練習專區內的題目，加深單字印象，做好萬全的賽前準備。

教育部說明，「CoolEnglish酷英平臺」是由國教署委請臺灣師範大學英語系團隊製作，而平臺擁有許多既豐富又有趣的教學資源，根據不同的學習階段，分為國小、國中、普高、技高四大專區，可以根據學生的能力程度提供適合課程，選擇包含聽力、口說、閱讀、寫作、字彙、文法等，透過多樣化的學習課程，讓學生提升自身英文能力，在生活及職場中持續運用。