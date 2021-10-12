15歲模範少女被迫輟學出嫁　離譜爸：現在不結「以後當小老婆」

▲印尼一名少女被父母強迫嫁人而必須輟學。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者葉睿涵／編譯

印尼東部馬魯古省（Maluku）一對父母，因為不顧女兒NK的意願，強迫她嫁給宗教司班登（Banten），導致品學兼優的NK必須輟學嫁作人婦，而在當地引起不小的騷動。

據印尼《羅盤報》報導，年僅15歲的NK是一名品學兼優的學生，她成績優良，也非常樂於助人，在學校深受師長與同學們的喜愛。NK熱愛上學，也一直都希望能繼續深造，然而父母的決定卻粉碎了她的夢想。

2週前，就在NK剛滿15歲又9天之際，父母擅自做主將她嫁給了當地的宗教司班登。根據印尼教育部的規定，一旦女學生在求學期間結婚就必須退學，因此還想繼續上學的NK只好放棄夢想，遵從父母的意願，小小年紀便輟學嫁作人婦。

消息傳出後，NK的師長和同學都大感驚訝，甚至自主地在發起抗議活動，企圖阻止這門婚事，讓這名熱愛學習的少女能返校上課。校長諾霍（Noho Lesilawang）表示，他對NK父母的決定感到十分遺憾，「她是一名聰明、表現出色的學生，她也很想繼續上學，但卻沒有辦法」。

諾霍也指出，NK父母的決定是不合理的，因為根據婚姻法，女性必須年滿19歲才能結婚，不過即使他們翻遍法律條文，也找不到可以禁止未成年少女結婚的法律。不過NK的父親則表示，NK與班登的婚姻是兩情相願的，也對學校的干預感到不解，「NK已經感到很尷尬了，我不知道他們還想怎麼樣」。

身為馬魯古宗教理事會主席的父親對這門親事深感滿意，因為NK的未來丈夫是他的得意門生，「我們幫她找了一個好男人，這不是很好嗎？她現在不趕快嫁給班登的話，以後等班登娶了別人，她就只能當小老婆了啊！」

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