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菲律賓軍方首獲「防空飛彈」　強化海上戰力

▲▼菲律賓飛彈巡防艦「黎薩號」（BRP Jose Rizal）。（圖／翻攝自The Philippine Navys）

▲菲律賓從法國採購西北風3型（Mistral 3）防空飛彈，將安裝於「黎薩號」（BRP Jose Rizal）巡防艦。（圖／翻攝自The Philippine Navys）

中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電

菲律賓軍方表示，菲國海軍採購的「西北風3型」防空飛彈8日運抵蘇比克灣國際機場。這是菲國軍方首次獲得防空飛彈系統，將可強化菲國軍方保衛領土能力及海上戰力。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國軍方發言人札格拉（Ramon Zagala）昨晚表示，這批西北風3型（Mistral 3）防空飛彈將安裝在「黎薩號」（BRP Jose Rizal）和「魯納號」（BRP Antonio Luna）飛彈巡防艦上，將提供菲律賓海軍急需的敵對空中目標防禦能力。

「黎薩號」是菲律賓首艘飛彈巡防艦，去年5月抵菲；「魯納號」則於今年2月抵菲。

札格拉說，採購飛彈系統的性價比很高，可強化多層防禦體系，防禦敵方入侵並震懾外部攻擊。

「西北風3型」防空飛彈由法國MBDA飛彈系統公司生產。菲律賓海軍發言人內格蘭薩（Benjo Negranza）表示，防空飛彈是「黎薩號」和「魯納號」的主要武器之一，將大為強化菲律賓海軍防空戰力與海上戰力。

菲律賓軍方正加強採購先進武器，推動軍隊現代化。菲國海軍司令鮑爾達多（Adeluis Bordado）說，這批防空飛彈的到來「將改變遊戲規則。我們將更加現代化且具備多種戰力」。

這兩艘巡防艦另將配備菲律賓向韓國LIG Nex1公司採購的海星（C-Star）反艦飛彈。海星反艦飛彈預定明年3月抵菲。

▲▼英國外交部主管亞洲事務副部長米林（Amanda Milling）訪問菲律賓。（圖／翻攝自Amanda Milling twitter）

▲英國外交部主管亞洲事務副部長米林（Amanda Milling）訪問菲律賓。（圖／翻攝自Amanda Milling twitter）

另一方面，9月中旬剛上任的英國外交部主管亞洲事務副部長米林（Amanda Milling）8日訪菲，拜會菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）、財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）、勞工部長貝約（Silvestre Bello III）等人。

米林推文表示，她與羅倫沙納討論了英國和菲律賓面臨的共同挑戰，雙方同意維護區域穩定與確保自由開放的印太地區的重要性。

菲律賓國防部今天表示，羅倫沙納和米林會談時，雙方重申兩國互派常駐武官的意願。在地區安全方面，米林表示，英國為表達對印太地區的長期承諾，希望在東南亞常態部署兩艘外海巡邏艦。

菲國國防部指出，兩人會談中也提到英、美、澳AUKUS三方戰略聯盟。米林表示，建立AUKUS戰略聯盟目的是支持澳洲戰力發展，以維護區域安全。

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