南韓政府首度捐新冠疫苗！捐越南110萬、泰國47萬劑　明陸續抵達

▲南韓總統文在寅9月21日在紐約某飯店與越南國家主席阮春福舉行雙邊會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠疫苗接種計畫步上正軌、且疫苗供貨穩定，南韓政府決定向越南與泰國捐贈新冠疫苗，其中提供越南110萬劑、泰國則為47萬劑，今（12）日起從仁川國際機場出發，預計明（13）日送達。據悉，此次為南韓首度針對特定國家捐贈疫苗。而南韓完成2劑新冠疫苗接種的人數也突破全國總人口6成。

根據《韓聯社》，南韓外交部、中央事故收拾本部、疾病管理廳12日共同發佈新聞稿宣布這項消息，表示將向因新冠全球大流行而遭遇困難的越南、泰國各捐贈110萬與47萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，並保障南韓僑胞與當地居民能在不被歧視的狀況下共同接種。

南韓外交部當局人士表示，「據我所知，究竟決定要優先捐贈哪一國疫苗，看的是該國僑民居住多寡、我國僑民與當地人之間是否能有效達成公平接種、是不是新南方政策的主要重點國家、當地疫情與防疫進展等都是綜合考量的因素。」

報導指出，此次為南韓政府首度針對、指定特定國家提供新冠疫苗。南韓總統文在寅9月初前往美國紐約出席聯合國大會時，曾在會晤越南國家主席阮春福時向對方承諾，南韓將提供越南100萬劑新冠疫苗。

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