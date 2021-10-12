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英國新航艦「停靠新加坡」　再度強調向亞洲傾斜意願

▲▼英國航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）2021年10月11日停靠新加坡。（圖／路透）

▲英國航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）11日停靠新加坡。（圖／路透）

中央社新加坡11日綜合外電報導

英國海軍新航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）今天在新加坡停靠，表現出英國正採取行動重新在全球捍衛主張，並在強國間競爭日趨激烈的亞洲增加軍力展示。

伊麗莎白女王號週末率領一支英國航艦打擊群與新加坡軍隊共同演習，內容包括海軍操演及與F-35B匿蹤戰機和F-16戰鬥機的模擬戰鬥訓練。

英國計劃在亞洲海域常態性部署2艘軍艦。美國和西方盟邦正努力在這片對於數兆美元全球貿易流至關重要的海域抑制中國的軍事化行動和造島。

▲▼停放在伊麗莎白女王號的F-35戰機。（圖／路透）

▲停放在伊麗莎白女王號的F-35戰機。（圖／路透）

在排水量6萬5000噸的伊麗莎白女王號艦上，打擊群指揮官摩爾豪斯（Steve Moorhouse）接受路透社訪問時表示：「我們最近所做的綜合檢討，凸顯出印太地區的重要性，以及英國有意向這裡傾斜，將部署區擴大及保有明顯更持久展示。」

他還說：「有什麼方法比得上一開始就直接表露意向，讓伊麗莎白女王號首次作戰部署便來到這裡。」

根據英國政府的聲明，伊麗莎白女王號打擊群在全球部署行程中，將透過訪問或演習與40多國互動，新加坡是其一。 伊麗莎白女王號9月來到日本，為常態性部署行程拉開序幕。英國隨後並與美國和澳洲組成AUKUS三方區域防禦聯盟。

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