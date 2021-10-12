陸首批國家公園出爐　習近平：出資64億成立昆明生物多樣性基金

▲大陸國家主席習近平視訊出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（12）日透過視訊出席在昆明舉行的《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會。習近平除宣布大陸正式設立首批國家公園，他在致辭時也表示，中國將率先出資15億元人民幣（約64億元新台幣），成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。

▲東北虎豹國家公園。（圖／CFP）

習近平表示，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系。

據了解，大陸首批國家公園包括青藏高原上的三江源、以四川為主的大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林及武夷山等國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的陸域國家重點保護野生動植物種類。

▲青藏高原上的三江源國家公園。（圖／CFP）

習近平強調，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發佈重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，「中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。」