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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共機擾台2大目的曝光　美專家揭「避免中國侵台」唯一解方

▲▼共機擾台,蘇愷30。（圖／國防部提供）

▲共機近期頻頻擾台，讓台海緊張升級。（圖／國防部提供）

記者葉睿涵／編譯

中國近來頻頻派出軍機入侵台灣西南空域，一度高達單日56架共機侵擾，引發國際社會高度關注。儘管美國總統拜登5日表示，已和中國國家主席習近平達成共識，雙方同意遵守「台灣協議」，但專家認為，中國的軍事作為已加劇台海緊張，拜登政府應謹慎避免美中為台灣開戰。

據《美國之音》報導，美國國際評估與戰略中心（IASC）資深研究員費學禮（Richard Fisher）表示，共機頻頻擾台的首要目的就是要恫嚇台灣，「他們試圖讓台灣人民感到害怕，但這麼做也不會有效果」。

▲▼IASC資深研究員費學禮（Richard Fisher）。（圖／翻攝自維基百科）

▲費學禮認為，中國的軍事行動無法讓台灣人放棄自由，而美國應支持台灣制衡中國。（圖／翻攝自維基百科）

費學禮認為，為了持續恫嚇台灣，解放軍應該會增加恫嚇性軍機飛行的次數，也會聯合海軍進行演習，甚至發射導彈，造成台海緊張的情勢加劇，「不過他們的計劃依然會失敗，因為他們無法說服台灣人民放棄自由」。

有分析人士認為，中國對台灣的軍事活動目前仍以象徵性質居多，只要美國不過度反應，就不會讓情況惡化，然而費學禮並不同意這種看法。他認為，解放軍不分晝夜地擾台可見「他們正在走向一個24小時的行動計劃」，空軍未來也將與海軍、飛彈部隊等進行聯合演習，增加解放軍為實戰做準備的信心。

費學禮表示，要讓解放軍退卻的唯一辦法，就是確保台灣擁有各種能力來擊潰解放軍的入侵，因此「美國應協助台灣制衡中國」。他也估計，如果台灣能在2024年擁有1000枚遠程導彈的話，那中國在2025年入侵台灣的可能性就會減少，「這是避免戰爭最便宜的做法」。

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