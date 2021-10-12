趙立堅再提2758號決議批吳釗燮：台灣為中國一個省沒資格入聯

▲第76屆聯合國大會總辯論。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

台外交部長吳釗燮投書國外媒體稱，聯大2758號決議文沒有決定台灣代表權，甚至連「台灣」兩字都沒有提到。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（12）日表示，台灣個別‍‍政治人物的言論毫無道理，「多年來的實踐‍‍充分表明，‍‍聯合國‍‍和廣大會員國‍‍均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，‍‍充分尊重中國對台灣‍‍行使主權‍‍。」

▲外交部長吳釗燮稱，聯大2758號決議文沒有決定台灣代表權。（圖／記者屠惠剛攝）

趙立堅指出，‍1971年通過的聯大第2758號決議‍‍已經從政治上、法律上和程序上‍‍徹底解決了‍‍中國在聯合國的代表權問題‍‍，「聯合國系統‍‍各專門機構‍‍和聯合國秘書處‍‍任何涉及台灣的事務，‍‍均應遵守一個中國原則和聯大‍‍第2758號決議。‍‍台灣作為中國的一個省‍‍根本‍‍沒有資格‍‍加入聯合國‍‍。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅表示，聯大第2758號決議體現了國際公認的‍‍法律事實‍‍，白紙黑字‍‍不容台灣當局和任何人‍‍肆意抵賴和歪曲，「‍台灣個別人在國際上炒作‍‍這一議題‍‍，是對一個中國原則的公然挑戰‍‍和嚴重挑釁，‍‍是對聯大第2758號決議的公然違反，‍‍也是典型的台獨言論，‍‍我們對此堅決反對‍‍」

趙立堅提到，這一言論‍‍在國際上也註定不會有任何市場，「‍我們完全相信中國政府和中國人民‍‍維護國家主權和領土完整，反對分裂，實現國家統一的正義事業，‍‍一定將繼續得到聯合國及廣大會員國的理解和支持‍‍。‍」

趙立堅強調，世界上只有一個中國，‍‍台灣是中國領土不可分割的一部分，‍‍中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，‍‍這是國際社會‍‍公認的基本事實，「‍我們堅持一個中國的立場不會改變，‍‍反對兩個中國和一中一台‍，反對台獨的態度不容挑戰，‍‍捍衛‍‍國家主權和領土完整的決心‍‍堅定不移。」