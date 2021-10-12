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週末入秋首波冷空氣殺到　強度直逼「東北季風」北部低溫下探20度

▲週六開始隨東北風南下，北部東部將變天。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲週六開始隨東北風南下，北部東部將變天。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局下午舉行線上記者會，明、後（10/13、10/14）兩天持續受偏東風影響，東半部仍有雨，預計週五（10/15）雨勢趨緩，但週六（10/16）起將會有一波北方高壓南下，北部東部下週日至週一間將受東北風影響、天氣轉涼，尤其北部早晚預計可下探至20度上下，有明顯涼意。

中央氣象局課長林秉煜表示，本週六開始預計北方高壓將南下，北部至宜蘭、花蓮將有明顯降溫。根據溫度曲線顯示，今日起至週五各地溫度曲線變化不大，但週六開始受東北風增強影響，北部東北部天氣將漸轉涼，尤其下週日、週一受東北風影響，北部白天高溫約降至24至25度間，週一白天低溫甚至有機會來到20度上下，感受上有明顯涼意。

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林秉煜也談到，至於是否有機會低於20度達「東北季風」等級，氣象局要再觀察，但先建議民眾，可開始預備薄長袖等秋冬衣物。至於中南部地區，下週日至週一間中南部需留意早晚將轉涼，但白天隨即回溫，高溫感受上仍和近日差不多。

但受東北風影響，林秉煜說，週六起至下週一間，東北部地區將有短暫陣雨，北部、東部及東南部地區也有局部短暫陣雨發生，其他地區不受影響為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

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