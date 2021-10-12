逃過死刑換來71年牢獄　美國94歲受刑人關最久

▲美國一名囚犯以服刑長達71年。圖為示意圖。（圖／CFP）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國一名囚犯史密斯（Francis Clifford Smith）因殺害1名值夜班的警衛而被判刑。如今他已94歲，服刑超過71年，成為史上服刑時間最長的囚犯。

史密斯於1949年7月因槍殺夜班警衛，起初被判死刑，卻在被處死前，刑期被轉為終身監禁，開啟了他這超過71年的痛苦生活。

▲關最久的囚犯史密斯（Francis Clifford Smith）。（圖／Facebook／Fact of the world）

對於史密斯而言，他對監獄牢房有不少的經驗，從13歲開始，就因偷竊而在少年拘留所度過一段時間，在那裡他襲擊一名官員並逃脫，之後遭逮捕並關到安全級別更高的監獄裡。在他20多歲時，他又重蹈覆轍，也就是導致他終身監禁的這次錯誤。

對於刑期長囚犯的案例，公共政策智庫維拉司法研究所 (Vera Institute of Justice) 監獄研究人員迪加德 (Leon Digard) 表示，「儘管監獄人口略有下降，但老齡化的囚犯仍在增長」，年長的囚犯往往身體磨損更多，因為監獄會使人以更快的速度變老，「在監獄裡的人，55歲及以上的年齡，在醫學上往往顯得更老，老10到15歲」。

有資料顯示，監獄是個不健康的環境，尤其對於老年人更不容易居住。由此可知，今年已94歲的史密斯，能在這種環境被拘禁超過大半輩子，極為不容易。