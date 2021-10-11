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婚禮釣到天菜伴郎！她猴急直奔旅館　床戰嗨過頭竟引發心臟病

▲▼床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名女子在床上「激戰」時因過程太激烈爆發心髒病。此為示意圖，與本文無關，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國一名女網友在朋友的婚禮中看上了對方的伴郎，於是她在派對結束後便與伴郎相約到旅館開房，沒想到她卻因為過程太激烈，在床上引發心臟病，讓這一次的經驗變得有趣而難忘。

據《太陽報》報導，女網友在Reddit指出，她在上週末參加好友婚禮時，與堪稱「天菜」的伴郎看對眼，2人也十分投緣，整晚都在一起喝酒聊天、嗨舞，甚至還在派對結束後相約到旅館開房激戰。

▲▼床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

女網友表示，原本一整晚的經驗都非常不錯，不過就在2人進行到一半時，她卻突然感到心悸、頭暈、無法呼吸，她嚇得立刻停下動作，試圖釐清自己究竟是恐慌症還是心髒病發作。

過了一陣，她才想起她在今年8月開始服用的一款藥物會引發輕微心臟病，因此她不適合進行如此高強度的「有氧運動」。男子了解情況後也立刻停下來安撫她，「他非常可愛，不斷撫摸我的背，試圖讓我冷靜下來」。

網友們在看完女網友這有趣的性經驗後，紛紛留言表示，「我覺得這傢伙下半輩子會不斷跟人吹噓他的床上技巧有多強，甚至可以讓女伴得心髒病」、「在床上心髒病發作真的比你想像的常見，祝你身體健康」。

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