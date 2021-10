小飛機撞毀加州民宅影片曝！　大火狂燒至少2死2民宅全毀

BREAKING VIDEO RECORDED FEW MINUTES AFTER THE PLANE CRASHED INTO HOMES IN SANTEE, CALIFORNIA MORE: https://t.co/V7igsm9Z6X pic.twitter.com/jqGBGjQKfz

記者張靖榕/綜合外電報導

美國一架雙引擎「 Cessna C340」小飛機在加州聖地牙哥郊區發生引擎故障,之後墜毀在路邊一處路口附近並引發熊熊大火。消防當局指出墜機事件造成2人死亡,毀損2棟民宅。

▲小飛機撞進民宅引發大火。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外電報導,該架飛機飛航路線是自亞利桑那尤馬市(Yuma)到加州聖地牙哥,但在進入加州後出現故障問題,於是轉向準備在最近的機場「Gillespie Field」降落,但來不及降落就於下午12點15分左右墜毀在郊區桑蒂(Santee)的住宅區內。

▲▼UPS員工因飛來橫禍逝世。(圖/達志影像/美聯社)

現場畫面顯示,民宅被撞擊毀損後引發大火,天花板全塌陷,屋內燒成一片焦黑,消防車仍在不停灌救,現場還有數十名消防員,飛機引擎則是墜落在另一處人家的後院,汙油不斷流出。消防員指出,現場一片混亂,目前發現2名死者,但無法確定當中是否有機上的成員或是民宅居民,也尚未確定是否還有其他死者。

當天下午物流業者UPS便發出聲明證實,一位UPS員工死於該場意外。目前已知還有2人被送往醫院,身分也未尚無法證實。

▲飛機解體引擎噴進民宅後院,把玻璃撞碎一地。(圖/翻攝自推特)

