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嘉義縣老化、死亡比率全台最高　鹿草鄉民排隊搶塔位

▲▼ 鹿草鄉排塔位。（圖／記者翁伊森翻攝）

鹿草鄉公所開放塔位抽籤，民眾排隊百公尺。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部最新人口統計，台灣累計今年前9月的出生數少於死亡數，嘉義縣老化比率20.95%，全國最高，日前更傳出地方鄉公所開放民眾認購塔位。

嘉義縣不只老化比率最高，粗死亡率更高，是千分之11.18；嘉義縣老化、死亡率全國雙高，可說是「生不如死！」

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縣府民政處統計，去年11月嘉義縣總人口跌破50萬大關後，人口直直落，到9月底人口數剩49萬4868人，65歲以上符合領取重陽敬老金長輩共計10萬3666人，老化比例20.95%；1至9月出生人數只有1951人，死亡人數4337人，死亡人數比出生增加1倍多、共2386人。

內政部截至9月統計死亡人數為1萬3894人，平均約每3.1分鐘就有1人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.21，與去年同月相比增加18人，但若與8月相比減少1058人。就縣市別，粗死亡率最高為嘉義縣千分之11.18，最低為桃園市的千分之5. 66；今年1至9月累計死亡數為13萬8018人，較上年同期增加7753人。

而嘉義縣老化比例高的鹿草鄉，因第二納骨塔使用率高，塔位數不足，公所預計新增2358個塔位，日前開放認購大批民眾排隊搶塔位，有人前一晚就來排隊。

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