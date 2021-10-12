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陸萬達集團攜手一汽用國貨　王健林宣布「副總裁以上全換紅旗車」

▲紅旗汽車。（圖／CFP）

▲紅旗汽車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸萬達集團昨（11）日宣布與一汽集團啟動戰略合作協議，一汽董事長徐留平及萬達集團董事長王健林皆出席啟動儀式。雙方共同宣布將從服務生態、能源生態及會員生態等三方名面共建「紅旗用戶體驗」。此外，王健林還宣示將親自帶頭，包括萬達副總裁以上高管全部換乘紅旗汽車，「表達對國產品牌的信任及對民族品牌的信心。」

▲一汽董事長徐留平（圖左）及萬達董事長王健林（圖右）。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲一汽董事長徐留平（圖左）及萬達集團董事長王健林（圖右）。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，針對未來發展，雙方將以逐步完善的全新生態為基礎，共同建設「紅旗萬達智慧社區」。此外，萬達將與紅旗及紅旗夥伴共同成立汽車服務公司，利用萬達旗下的商業廣場和文旅項目建設「全新紅旗商超體驗店」，預計到2022年上半年，首批全新紅旗商超體驗店將在全國省會城市陸續建成。

在能源生態建設方面，雙方將利用萬達在大陸主要城市的7000多家停車場及智慧停車系統，向紅旗車主提供充電樁、智慧停車等產業鏈上下游延伸服務。

會員生態方面，雙方將打通紅旗品牌會員資源與萬達集團的會員資源，建立起全新的合作會員體系，逐步實現會員權益共享。同時，在全新的會員生態中，萬達集團將給雙方合作服務的紅旗車主提供停車、觀影、酒店、賽事、旅遊度假等服務的優惠政策。

此外，中國一汽將與萬達集團融合紅旗新能源汽車生產基地、主題文旅小鎮等功能和業態，打造「紅旗萬達智慧社區」，該社區將成為集5G應用、自動駕駛、低碳環保、產城融合等功能於一體的創新智慧城區。

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