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恆大首款電動車「恆馳5」2022年初上市　量產前已投入2038億元

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

▲恒大汽車恆馳新能源車北京體驗店。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

恆大汽車昨（11）日在天津舉行戰略合作夥伴大會，總裁劉永灼在大會上對外界宣布，公司已打響為期三個月的攻堅戰，「要確保恆馳首車在2022年年初在天津工廠下線（上市），首款車輛為恆馳5。不過，在這場會議中，恆大汽車並未透露首度上市的新能源車（電動車）總數，量產情況仍是未知數。

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

▲恒大汽車上海研究總院 。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，恆大汽車公布的2020年財報中，恆大汽車累計投入高達474億元人民幣（約2038億元新台幣），其中249億元（1070.7億元新台幣）用於購買核心技術跟研發，225億元人民幣（967.5億元新台幣）用於廠房建設。

據了解，恒大汽車母企業恆大集團仍陷入財政困難的情況，對於資金運用上更顯的謹慎小心。恆大汽車高管指出，恆大加速處置此前收購的海外企業，採最大力量盤活資產，此外，核心管理層主動暫停領取薪水，員工辦公地也直接搬進工廠以節省成本，同時，公司為科研技術人員發放了新的期權，希望留住人才。

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

▲恒大汽車廣州汽車城。（圖／CFP）

大陸《Boss招聘網》顯示，恆大新能源汽車開出職缺有19個，天津工廠招聘的職位包括三電主管（電池、電機、電控）、電子電器主管、內飾工程師、標準化工程師、機能工程師、底盤動力工程師等等，總共招聘人數約為60人。

值得注意的是，恆大新能源汽車投資控股集團有限公司近期也做出工商變更登記，註冊資本由20.15億美元增至25.15億美元，增幅約24.81%。公開資訊顯示，恆大新能源汽車投資控股集團有限公司成立於2019年1月 ，法定代表人為劉俊，公司經營範圍為在國家允許外商投資的領域依法進行投資（限外商投資企業）。股權穿透資訊則表明，該公司由恆大新能源汽車控股（香港）有限公司間接全資控股。

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