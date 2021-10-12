今早風雨最大！12縣市警戒　圓規還會增強3地區續防致災降雨

▲今仍受到圓規颱風外圍環流影響。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

12縣市警戒！中央氣象局預報員劉沛滕表示，預計今天（12日）上午8時半解除輕度颱風圓規海上警報，但強降雨可能仍持續。氣象專家吳德榮指出，即使警報解除，迎風面東半部（宜、花、東）的「致災性降雨」，仍會持續，不會馬上停歇。民間氣象愛好提醒，今早北部、東半部、恆春半島風雨最大，上班請大家小心了。

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▼氣象局觀測，今晨5時颱風中心位置在鵝鑾鼻南南西方約360公里海面上。（圖／氣象局）

氣象局說，圓規颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣山區及台中市山區（和平區鄰近宜花交界處）有局部大豪雨或超大豪雨；宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨；新竹縣、南投縣、台中市、屏東縣山區及台北市、新北市、桃園市、台東縣地區有局部大雨或豪雨；基隆北海岸、新竹、屏東地區、恆春半島及高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

氣象局提醒，颱風外圍環流影響，今中部以北、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，請注意。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今仍受到颱風外圍環流影響，東半部降雨較持續，北部也有短暫陣雨；今晨颱風5時中心位置在鵝鑾鼻南南西方約360公里海面上，穩定往西移動，逐漸要離開巴士海峽，預計上午8時半解除海警，但強降雨仍可能持續。

▲▼今強降雨仍可能持續。（圖／氣象局）



劉沛滕分析，圓規在周一白天一直增強，但入夜環流進入呂宋島，強度到今晨持平，預計今下午進入南海，有可能稍增強來到輕颱上限，之後再減弱一路往西移動。

劉沛滕說，周三脫離颱風外圍環流影響，降雨較緩和一些，但偏東風帶水氣過來，東半部周三至周五雨勢較大、仍有局部降雨，北部也有局部降雨；周末東北風帶來涼空氣，北部、宜蘭和部分花東有局部降雨，周日、周一北部低溫來到20度上下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，由於圓規的外圍環流（原季風低壓環流）範圍很大，故即使警報上午解除，迎風面東半部的致災性降雨仍會持續，不會馬上停歇。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，今凌晨到早上北部、東半部、恆春半島風雨最大，上班請大家小心了，而中南部平地則比較沒有影響。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

