隔壁花蓮停班課　宜蘭人洗版縣長FB：我家屋頂快掀起來了

記者黃翊婷／綜合報導

颱風圓規今日（12日）早上離台灣最近，全台僅3縣市方颱風假，分別為花蓮縣、連江縣、金門縣。但同樣受到雨彈侵襲的宜蘭卻要正常上班、上課，讓不少網友十分氣憤，紛紛跑到縣長林姿妙的臉書留言洗版，「我們還在等什麼」、「宜蘭山區變紫色的了」、「家裡已經停電了，風雨也很大」、「現在的老人都起床比較晚，7點多了還在睡覺嗎」。

▲宜蘭人問縣長這樣的雨勢要怎麼去上班上課。（圖／翻攝自Facebook／林姿妙，下同）

氣象局說，今天颱風暴風圈預計上午通過巴士海峽海域，持續往西朝南海移動；今天白天之後，雖然颱風持續向西離開巴士海峽海域，但颱風的外圍環流仍持續帶來強陣風及強降雨，中部以北、宜蘭、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風。

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不少宜蘭網友紛紛湧入縣長林姿妙的臉書留言洗版，氣憤表示整夜風大雨大，根本睡不著，也無法放心讓孩子隔天照常去上課，「我們還在等什麼」、「宜蘭山區變紫色的了」、「家裡已經停電了，風雨也很大」、「現在的老人都起床比較晚，7點多了還在睡覺嗎」、「風雨真的大」、「姊！我家屋頂都快掀起來了」。

▼宜蘭人在縣長林姿妙的臉書留言。