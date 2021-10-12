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快訊／國家警報響！大雷雨襲2縣市　鄭明典畫箭頭：有狂風暴雨感

天氣圖。（圖／氣象局）

▲鄭明典提醒「線狀回波」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

國家警報響了！中央氣象局今天清晨（12日）近6時對宜蘭縣、花蓮縣發布災防告警訊息，「您所在地區即將發生大雷雨，預計持續至今晨6時45分。」氣象局長鄭明典則提醒，「現狀回波」可能帶來的狂風暴雨。

►超大豪雨特報：宜蘭縣、台中市
►大豪雨特報：新北市、花蓮縣
►豪雨特報：台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、屏東縣、台東縣
►大雨特報：基隆市、高雄市

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氣象局說，圓規颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣山區及台中市山區（和平區鄰近宜花交界處）有局部大豪雨或超大豪雨；宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨；新竹縣、南投縣、台中市、屏東縣山區及台北市、新北市、桃園市、台東縣地區有局部大雨或豪雨；基隆北海岸、新竹、屏東地區、恆春半島及高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

鄭明典在臉書貼出今晨雷達回波圖表示，箭頭所指的紅色回波，前緣特別紅，連續呈線條狀，這種線狀回波通過時，會有狂風暴雨的感覺，這種特徵和習慣上稱的颱風螺旋雨帶不同。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今仍受到颱風外圍環流影響，東半部降雨較持續，北部也有短暫陣雨；今晨5時颱風中心位置在鵝鑾鼻南南西方約360公里海面上，穩定往西移動，逐漸要離開巴士海峽，可能上午8時半解除海上警報，但強降雨仍可能持續。

▼今晨最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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