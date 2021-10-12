預測2022新任台北市長！吳子嘉喊他「當選沒問題」：民進黨做太爛

▲吳子嘉分析2022台北市長選戰。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

記者閔文昱／綜合報導

2022台北市長選戰腳步逼近，藍綠白呼聲最高的人選，在政壇上的表現與支持度持續受到關注，國民黨立委蔣萬安為熱門人選，民進黨方面則以衛福部長陳時中呼聲最高。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，蔣萬安很有機會當選，「因為民進黨做太爛了。」

吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中表示，陳時中背後的支持者希望他能出來選台北市長，桃園市長鄭文燦則希望他能到桃園參選，甚至還有人希望他到新北市選，也因此他的去處成為台灣政壇最重要議題，「行政院長蘇貞昌很可能在12月18日公投後就下台，鄭文燦可能接任行政院長，增加奮起的可能性，那麼陳參選桃園市長，贏面或許較大。」

▲陳時中被認為是綠營2022年地方首長選舉的重要人選之一。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

吳子嘉透露，至於為何陳時中支持者希望他選台北市長，這就跟民進黨的「算計」有關，如果陳參選台北市長，「贏的話他就回台北市，手中多一個地盤，可以安排自己的派系；但若他參選桃園市長，那就會有輸不起的壓力，新潮流會介入控制選情。」因此他參選台北市長，英系就能操盤，就算選輸也是雖敗猶榮、為黨犧牲。

吳子嘉認為，國民黨會派出蔣萬安參選北市，至於勝選機率，他坦言「當選沒問題，因為民進黨做太爛」，加上蔣萬安長得帥，陳時中也不是非贏不可，因此蔣萬安贏面很大。另外，有網友問及立委高嘉瑜去處，吳子嘉直言，高的貴人是台北市長柯文哲，等到柯文哲下台後，她在台北就沒有能量了，而且她的選區偏藍，到時「她不被開除黨籍就不錯了」。

▼蔣萬安表態有意投入台北市長選戰。