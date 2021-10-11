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美核潛艦被撞壞畫面曝光！11人受傷急靠岸關島　俄退將揭驚人內幕

▲▼美國海軍的海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍的「康乃狄克號」2日在南海撞上不明物體。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國海軍的海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月2日在南海國際水域撞上不明物體，導致11名船員受傷，並已返回關島進行損壞評估與初步維修。由於「康乃狄克號」遇襲細節不明，因此引發了不少來自外界的猜測。

綜合外媒報導，儘管美軍目前尚未公開「康乃狄克號」的損壞情形與受襲擊的具體細節，並聲稱軍方仍在對此事進行調查，但「康乃狄克號」的受損情況已在網路上被公開。從照片可見，「康乃狄克號」的艦橋已受損，但損傷情況似乎並不嚴重。

▲▼「康乃狄克號」在南海撞上不明物體。（圖／翻攝自推特／@new27brigade）

▲▼「康乃狄克號」撞上不明物體後的情況曝光。（圖／翻攝自推特／@new27brigade）

▲▼「康乃狄克號」在南海撞上不明物體。（圖／翻攝自推特／@new27brigade）

退役俄羅斯海軍上將瓦盧耶夫（Vladimir Valuyev）分析，「康乃狄克號」上裝備有導航系統，因此撞上海底暗礁或岩層的可能性不高。他認為，「康乃狄克號」最有可能發生的情況就是撞上了一個新建造，或仍在建造的鑽油平台。

瓦盧耶夫補充，雖然「康乃狄克號」也有可能與另一艘潛艦相撞，但要是這樣，2艘潛艦都不得不浮出水面檢查潛艦損壞狀況，然而「康乃狄克號」並未這麼做，而且像海狼級這樣的現代潛艦不太可能沒注意到另一艘潛艦靠近，因此這些推斷發生的可能性都很低。

由於南海牽涉到許多周邊國家的利益，因此這片水域可說是全球最敏感的水域之一。中國外交部在「康乃狄克號」發生意外後，立即表達中方的深切關注，敦促美國提供「康乃狄克號」發生意外的確切地點、航行目的與遇襲細節，但美國僅表示「康乃狄克號」遇襲與中國無關。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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