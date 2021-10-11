美海軍核工程師夫婦「外洩機密文件」下場慘　買家是FBI臥底探員

▲美國海軍核動力潛艇稱霸全球，機密資料外洩將導致其他國家潛艦技術大躍進。（圖／翻攝自推特）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國司法部今天表示，一名海軍核工程師和他的妻子被捕，因兩人被控把機密核動力潛艦情資，串謀售予偽裝成外國特工的聯邦調查局（FBI）臥底探員。

路透社報導，司法部發表聲明說，托貝（Jonathan Toebbe）和他的太太黛安娜（Diana）昨天在西維吉尼亞州被捕，並且被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act），他們12日將在西維吉尼亞州聯邦法院出庭。

司法部表示，現年42歲的托貝是具有最高安全機密許可資格的海軍核工程師，去年把一袋受管制的資料交給某個國家，之後開始以加密貨幣數以萬計美元的價格，把情資賣給偽裝成外國官員的FBI臥底探員。

司法部的聲明說，曾有一回，托貝把儲存有關潛艦核動力反應爐文件的數位記憶卡，藏在還剩半塊的花生醬三明治裡，並置於西維吉尼亞州某個「情報祕密放置點」，於此同時，他的太太幫忙把風。

據聯邦法院的書面證詞，這個記憶卡裡儲存「西維吉尼亞級潛艦核動力反應爐的軍事敏感設計文件、操作參數與性能特點」。

司法部表示，另一張記憶卡藏在口香糖的包裝裡。

司法部說，托貝分別獲得以加密貨幣支付的報酬，總額達10萬美元（約新台幣280萬元）

官員指出，托貝和妻子又把一張記憶卡置於西維吉尼亞州情報祕密放置點後被捕，另據刑事訴狀，他們被控串謀與「交付管制資料」。