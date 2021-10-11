現場影片曝！美國酒吧爆「多人開槍」　20歲女當場亡14人送醫

Aftermath video from the mass shooting at Seventh Street Truck Park bar in St. Paul, #Minneapolis this morning. 15 shot, 1 dead, and the deceased is a 20-year-old woman. pic.twitter.com/2pC0uuCpNT — Int3l_Gs (@Int3l_GS) October 10, 2021

文／中央社明尼蘇達州聖保羅市10日電

警方表示，位於美國明尼蘇達州聖保羅市一家門庭若市的酒吧，今天凌晨爆發槍擊，造成一名20歲女性死亡及14人受傷。

美聯社報導，剛過午夜沒多久，位於聖保羅市（St. Paul）的第7街卡車公園（Seventh Street Truck Park）酒吧傳槍響，警方表示，由初步掌握的消息得知，約有數名民眾開槍，至於爆發槍擊的原因仍有待釐清，沒有人被逮捕。

▲▼酒吧槍擊留下滿地混亂，葬送一條人命。（圖／翻攝自推特）

警方發言人林德茲（Steve Linders）：「這家酒吧生意興隆，很多人來此就是尋歡作樂，然後有幾個人突然拔槍接著不分青紅皂白扣扳機，絲毫不顧惜人命，我想到那個不過是來此找樂子的喪命婦女，一分鐘前她還手舞足蹈有說有笑，接下來就死在友人的懷裡，簡直就是悲劇。」

14 SHOT, ONE KILLED: Saint Paul PD on scene near a row of restaurants on 7th Street between Chestnut and Xcel Energy Center. Police say 14 people injured, one killed during shootout inside St. Paul bar around 12:15 a.m. @kare11 pic.twitter.com/au5DKUwqE9 — Charmaine Nero (@CNeroTV) October 10, 2021

「明星論壇報」（Star Tribune）報導，遇害婦女現年20來歲，她是聖保羅市今年第32個因謀殺而喪命的死者。警方發表聲明說，其他受槍傷的民眾無生命危險。

位於聖保羅市的Xcel能源中心（Xcel Energy Center）是北美職業冰球聯盟（NHL）明尼蘇達荒野隊（Minnesota Wild）的主場，球場以南是當地的休閒娛樂區，也是第7街卡車公園酒吧的所在地。