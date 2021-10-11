台中外送員爆預謀陷害！餐點偷加「路邊雜草」　店家傻眼怒炸

▲外送員遭爆誣陷店家，在餐點「加草」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事，下同）



記者董美琪／綜合報導

一名台中小吃店老闆10日在「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己的餐點竟然被UberEats外送員放入「路邊雜草」，外送員甚至告訴客人說這家不衛生，不過由於剛好是認識的熟客，店家才知道竟然有這種離譜事件，外送平台對此也做出回應。

店家發文寫道，自己的店位在台中西屯區漢口路二段一間東山鴨頭店，開幕才第二個月，「沒想到Uber外送員O榮在熟客餐點中添加路！邊！雜！草」客人吃到一半才發現產品中間有草，「我們知道Uber總公司本身也不樂見這樣的事件，小店當下已重新出餐，並親自送到客人手中，且不期待任何賠償。加盟食材成本很高，心很痛。」

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熟客向店家表示，外送員送抵前，還傳一句話「店家製餐很不衛生，你可跟公司反映此餐點」。店家得知後相當氣憤表示，外送員可能沒想到會送到熟客吧，「口碑，是我們每天被油噴濺的傷口換來的，身為負責人，我需要捍衛本店的名譽」強調與此外送員無糾紛，現場就一張單，沒讓他等到，且外送員取餐後，自己另外點單，還招待他花枝丸，沒想到竟被惡整。

顧客黃小姐表示，凌晨1點多點了300多元東山鴨頭，餐還沒到，老闆娘先電話告知外送員疑似拖餐，建議餐點到了 趁熱吃。黃小姐一開始覺得店家貼心，沒想到會吃到草，自己也很傻眼，不過仍獲得店家補償一份新的餐點，並認為店家沒有必要自己搞這齣破壞自己的名聲，事後老闆還要親自補送一份徒增成本，「到現在本人還是覺得很反胃想吐」。

對此，外送平台表示會再聯繫外送員弄清楚狀況，若是事實會懲處，並補償顧客先補償100元點數。

網友看了也紛紛回應「被弄了」、「是不是外送員放的仍有爭議」、「這個，可以告了吧！損害商譽」、「直接註銷外送資格就好了」、「花時間路邊拔草加進去？有什麼嫌隙要如此大費周章？」、「放雜草很匪夷所思耶」、「這外送員也真厲害，現在台中市雜草也不好找」、「報警找律師提告吧，這麼惡劣的行為，如果你只打算PO文洩憤 其實也沒什意義」。