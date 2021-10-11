11月起網購選「循環包裝」抽新款平板電腦　18家平台加入

▲目前已有東森得易購等18家業者取得前述網購包裝減量標章。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

為推廣網購使用循環袋（箱），環保署11月起至明年3月15日和網購平台合作，消費者只要使用循環包裝購物，並於活動期間歸還者，皆可參與抽獎，最大獎為最新款平板電腦，而使用循環包裝出貨的網購平台業者，也可享有補貼。

環保署說明，為鼓勵網購平台推動循環袋（箱），建立包裝循環模式，補助網購平台業者辦理循環袋或循環箱之租賃與設計製作，及建置消費者自主選擇循環袋（箱）系統。網購平台業者需先加入網購包裝減量聯盟，取得網購包裝減量標章，即可參與循環袋（箱）試辦計畫，共同推動網購包裝循環使用。

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▲消費者只要使用循環包裝購物，活動期間歸還者皆可參與抽獎。（圖／記者許展溢攝）



目前已有東森得易購、宜家家居、台糖、蝦皮、博客來、網路家庭、富邦媒體、香港商雅虎資訊、神腦國際企業、台塑、直接跟農夫買、薩摩亞商皇后台灣分公司、商店街市集、創業家兄弟、露天市集、淨毒五郎、華藝數位和台灣優衣庫18家業者取得前述網購包裝減量標章。

環保署表示，由於民眾消費習慣改變，線上購物比例逐年增加，相對衍生網購包裝廢棄物問題，為降低網購包裝使用量，環保署擬定「網購包裝減量指引」，朝「包裝材減量」減少包裝材和緩衝材的用量、「環保材質」使用可回收單一材質的紙類包裝和使用再生料的塑膠包裝、「循環包材」使用可循環利用的包裝出貨等，三大面向著手減少廢棄物，與網購平台業者、包材及物流業者成立「網購包裝減量聯盟」，共同推動網購包裝減量。

環保署邀請各網購平台一起響應循環包裝，詳情可至一次用產品源頭減量宣導網，相關細節，後續抽獎活動也會公布於網站中。