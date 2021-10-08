10／10開搶！天仁喫茶趣、Mister Donut只要1元　還有美妝特殺組

▲線上品牌週年慶力拚百貨週年慶檔期，現在買美妝保養品最划算。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近消費市場熱鬧滾滾，除了有五倍券加碼活動，隨著國慶日即將到來與週年慶開打，網購平台也有一系列折扣好康來迎戰。東森購物網推限時4天LINE購物回饋及會員日活動；momo購物網主打雙10限定5大優惠；蝦皮購物、遠傳friDay購物線上週年慶大推熱門美妝保養品組合，比實體百貨更殺，另外還有Mister Donut甜甜圈、經典手搖天仁喫茶趣1元開搶。

響應振興經濟及歡慶雙10到來，東森購物網集結各縣市農特產與MIT中小型店家精選產品，涵蓋美妝保養、生活日用、餐券旅遊、3C等，設立振興五倍券專區，讓消費者可以買到優質好物，10/8～10/11限時4天特別推出LINE購物加碼10%回饋活動，指定品類則是4%無上限，同時還有會員回饋日，消費滿千再回饋10%禮物卡。

momo購物網即日起至10/10推出眾多國慶儀式感配件，如國旗款的成人口罩、造型頭巾、T恤、陶瓷杯、摺疊傘等下殺299元起，同步祭出「下單抽5倍紅利金回饋」、「滿額加碼送5%momo幣回饋」、「滿額送大苑子柳橙綠」、「整點搶momo幣」、「天天簽到免費領momo幣」等5大優惠，至12/31前刷富邦momo聯名信用卡再加碼享筆筆5%回饋無上限。預估在各大好康回饋堆促下，可推升銷售較去年同期成長近6成。

▲理膚寶水、DR.WU等9大品牌，10/10整點限時下殺5折。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物精選百大品牌，在「10.10品牌週年慶」祭出全面5折起，10/10當天整點時段除了必搶Switch電力加強版＋健身環大冒險流血價7,000元有找，以及COACH皮革手拿包只要999元，在這次檔期中，更要鎖定理膚寶水、DR.WU、innisfree、霓淨思等9大美妝保養品牌推出的限量小橘盒，例如DR.WU 玻尿酸超水感保濕組只要998元、ETUDE HOUSE 焦糖大衣眼彩盤贈10件禮840元，還有1元Innisfree x dinotaeng 曼陀珠涼感礦物控油蜜粉。

此外，蝦皮購物再祭划算下午茶，Mister Donut一入甜甜圈、天仁喫茶趣50元飲品兌換券，通通下殺僅1元，原價165元的酷聖石小杯經典冰淇淋+脆餅則是只要10元，將於10/10當天0:00、0:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00共15個時段開搶，數量有限。

▲下午茶來個甜甜圈，10/10當天有1元價開搶。示意圖。（圖／Mister Donut提供）

▲美妝品牌在今年週年慶加強線上通路比重，超殺特惠組在線上就能買到。（圖／遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物線上週年慶開跑，首波與遠東百貨合作，主打9大專櫃官方直營店百貨排隊組，SK-II限量加大組優惠7,182元、蘭蔻超未來精華搶購組下殺4.5折、雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜買75ml送45ml，碧兒泉、DARPHIN、KIEHL’s、倩碧、BOBBIE BROWN、植村秀等下殺3折起，免出外排隊就能在線上買到超殺特惠組之外，領券還可再享折扣，換算滿千送百門檻比實體百貨還低。