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碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」　藍委打臉環保署：遠遠落後

▲▼立法院第10屆第2會期衛環委員會,環保署長張子敬。（圖／記者李毓康攝）

▲張子敬表示，國際相關團體評比都尊重，但每個體評比項目指標不同。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（4日）邀請環保署、經濟部和交通部針對「溫室氣體減量及管理法修法方向及修法期程」進行專題報告。環保署長張子敬提到，我國二氧化碳排放量已呈現平緩，更優於大陸、韓國和新加坡。不過，立委打臉認為，2050年淨零碳排的目標，台灣遠遠落後。

張子敬表示，以國際間最常用於比較的能源燃燒所排放二氧化碳的數據來看，依國際能源總署（IEA）統計資料，以2005年為基期，近14年來我國平均成長率為0.1%，優於大陸（4.4%）、韓國及新加坡（同為1.8%）等鄰近亞洲國家，顯見我國溫室氣體減量管理政策推動已有初步績效。

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▲▼環保署立院報告碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署立院報告碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」。（圖／記者許展溢攝）

國民黨立委張育美說，全球各國都在喊2050年淨零碳排是目標，但台灣遠遠落後，過去幾年蔡政府在喊減碳，成績其實慘不忍睹，以2020年氣候績效指標來看，台灣第59名，是全球倒數第三，還洋洋自得說在很前面，且最近這兩年相關指標都是倒數五名以內。

張子敬回應，國際相關團體評比都尊重，但每個體評比項目指標不同，減碳到底有沒有做，從今天報告可清楚看到，碳的成長是已經趨緩，而相關國家在成長，評比都比台灣好，再看其他國際指標，台灣在亞洲排名第二，也是有很好表現，評比是要自我鞭策、努力。

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