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諾貝爾經濟學獎今傍晚揭曉！「5名學者」呼聲最高　曾任聯合國顧問

▲▼諾貝爾獎的最後一個獎項－經濟學獎，將於11日下午5時45分揭曉。（圖／路透社）

▲諾貝爾獎的最後一個獎項－經濟學獎，將於11日下午5時45分揭曉。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

諾貝爾經濟學獎將於台灣時間今（11）日下午5時45分揭曉，今年該獎項的得主將獲得1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）的獎金，與去年獎金的金額相同，而今年度的生理醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎已從4日起陸續揭曉。

其實，諾貝爾經濟學獎起初並非屬於創辦人諾貝爾在遺囑中提到的5大領域獎項，而是由瑞典中央銀行1968年為紀念諾貝爾而增設，其理念為表彰經濟學領域傑出研究者，普世認為是經濟學的最高獎項，地位與前述的諾貝爾5大獎項相同，延續諾貝爾的精神而設立。

目前全球公認最具權威性的諾貝爾獎得主預測，非科睿唯安（Clarivate）每年公佈的「引文桂冠獎」（Clarivate Citation Laureates，前稱湯森路透引文桂冠獎）莫屬，該獎從2002年開始預測諾貝爾獎得主，至2020年已預測300多人，其中有59位得主被成功預測到獲頒諾貝爾獎。引文桂冠獎的預測原理，主要在論文的引用率、以及與諾貝爾獎之間的關聯性。

今年度的引文桂冠獎已於9月22日公佈，其中有5名經濟學家被預測可能獲得諾貝爾經濟學獎，包括美國印第安納大學公共與環境事務學院發展戰略研究所所長奧德雷奇（David B. Audretsch）、美國加州大學柏克利分校哈斯商學院商業創新研究所工商管理教授蒂斯（David J. Teece），主要研究貢獻為對從事創業、創新、經濟發展與全球競爭上的拓展性研究。

奧德雷奇是印第安納大學的傑出教授、美國經濟發展學院主席，同時他還身兼該校的戰略研究所主任，其主要著作為《德國的7個秘密》、《企業社會的公共政策》等，此前他也曾擔任過聯合國、世界銀行、OECD、歐盟委員會與美國國務院的顧問。

至於美國經濟學家蒂斯是企業理論、戰略管理、技術變革經濟學、知識管理、技術轉讓、反壟斷經濟學等學科的權威，曾於1992年提出「動態能力理論」，該理論指的是企業維持或改變其作為競爭優勢的基礎能力，認為企業為了適應變化多端的外部環境，必須不斷取得、整合，並確認內外部的行政組織技術、資源與功能性的能力。

另外，美國西北大學經濟學與歷史學教授莫基爾（Joel Mokyr）、美國哈佛大學肯尼迪學院國際金融系統教授萊因哈特（Carmen M. Reinhart），以及哈佛大學Thomas D. Cabot公共政策暨經濟學教授羅格夫（Kenneth S. Rogoff）也是被預測可能奪得今年諾貝爾經濟學獎的有力人選。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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