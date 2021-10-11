隕石砸破屋頂「掉在枕頭上」　她睜眼嚇壞：差幾公分就沒命

▲加拿大一名婦女熟睡時，隕石砸破屋頂，掉落枕邊。（圖／翻攝Twitter@Strange_Sounds）

記者吳美依／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）發生一起驚險事件，婦女露絲（Ruth Hamilton）正在床上熟睡，卻突然被一聲巨響驚醒，竟是一顆隕石撞破屋頂，墜落臥房並且掉落在枕頭上，只差幾公分就會砸中她的頭部。

綜合《每日郵報》等外媒報導，露絲4日深夜驚醒後，以為聽見槍聲或者有人闖進屋裡，嚇得全身發抖，「我趕快跳起來開燈，我不知道發生了什麼事」，定睛一看才發現一顆奇怪石頭，趕緊撥打911。

警方發現，露絲家旁邊正好在施工，但調查後確認與之無關，值得注意的是，幾名工人稍早都看見天空出現一道亮光與幾聲轟隆聲響。他們繼續調查後發現，一群天文愛好者在事發地點往東52英里（約84公里）的路易斯湖（Lake Louise）觀賞隕石降落，最後確認露絲家裡出現的就是當天稍早劃過天際的那顆隕石。

露絲滿臉粉塵，幸好毫髮無傷，只是屋頂破了一個大洞，「我意識到那只是天空掉下來的東西時，立刻鬆了一口氣」，並且計畫把隕石送給孫子孫女。她的保險公司第一次碰到這種事情，如今將進行實地考察，研議隕石造成的意外是否在理賠範圍內。

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