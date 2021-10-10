美軍部署「暗鷹」遠程武器　射程3千km可從關島擊殺犯台共軍

▲美軍首枚LRHW「暗鷹」已抵達JBLM基地。（圖／翻攝自美軍官網）

記者葉睿涵／編譯

美國陸軍最近正著手部署被命名為「暗鷹」（Dark Eagle）的首枚「遠程高超音速飛彈武器」（LRHW），美軍最近除了公開照片，證實LRHW的牽引式發射車以及其他關鍵部件已被交付到部隊基地外，也首次披露，位於華盛頓的路易斯-麥克喬德聯合基地（JBLM）將成為第一個裝備這款高超音速武器的基地。

據美國網路媒體The Drive報導，JBLM公共事務辦公室6日發布了一系列照片，證實發射裝置已分別於9月14和15日抵達JBLM，並將把這些牽引式發射車交付給第3野戰炮兵團5營。雖然該部隊並未收到飛彈主體，但發射器和其他設備的到來，將讓軍人們有機會熟悉LRHW的操作，幫助發展和部署與該系統相關的戰術。

今年5月，美國陸軍首次公開了LRHW的射程「遠超2775公里」，意味著如果解放軍強行在台登陸，那美軍駐紮在距離台灣2500公里的關島部隊，將有能力直接對解放軍進行攻擊。3個月後，美軍宣布，他們「有信心」讓LRHW在2023年投入使用，並成為美軍第一個有目的性的遠程高超音速飛彈武器。

報導稱，美軍也打算將LRHW的應用擴展到海上。儘管LRHW與海軍在中程常規快速打擊（IRCPS）武器中使用的發射平台略有不同，但IRCPS的飛彈、助推器等硬件都與LRHW無異，因此海軍考慮，他們或許能部署海軍版本的「暗鷹」。

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