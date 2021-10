長髮妹「緊攀岩壁」掛在懸崖上！消防隊急救援　驚見真身太傻眼

▲目擊者稱,一名長髮女子受困峭壁,身上似乎沒有攜帶攀岩工具。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州消防部門上周接獲通報,有一名長髮女子受困懸崖峭壁上,隨即動員人力、無人機等,趕到現場準備進行救援。沒想到消防隊員抵達走近一看,這才發現女子的「真身」,白忙一場。

事發地點位在希望牧場海灘(Hope Ranch Beach),依據目擊者報案的說法,一名女子受困峭壁,雙手伸直掛著,且身上似乎沒有攜帶攀岩工具。

聖塔芭芭拉郡消防局獲報後,趕緊出動多功能車、消防車、卡車和無人機等到現場準備進行救援。沒想到消防隊員走近一看,這才發現原來報案者口中的女子,是當地數日前電影拍攝所使用的假人道具。

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U