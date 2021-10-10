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長髮妹「緊攀岩壁」掛在懸崖上！消防隊急救援　驚見真身太傻眼

▲▼美國加州一處懸崖峭壁掛著長髮女。（圖／翻攝自推特）

▲目擊者稱，一名長髮女子受困峭壁，身上似乎沒有攜帶攀岩工具。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州消防部門上周接獲通報，有一名長髮女子受困懸崖峭壁上，隨即動員人力、無人機等，趕到現場準備進行救援。沒想到消防隊員抵達走近一看，這才發現女子的「真身」，白忙一場。

事發地點位在希望牧場海灘（Hope Ranch Beach），依據目擊者報案的說法，一名女子受困峭壁，雙手伸直掛著，且身上似乎沒有攜帶攀岩工具。

聖塔芭芭拉郡消防局獲報後，趕緊出動多功能車、消防車、卡車和無人機等到現場準備進行救援。沒想到消防隊員走近一看，這才發現原來報案者口中的女子，是當地數日前電影拍攝所使用的假人道具。

不過消防局事後還是提醒，目擊者拿起電話報案的舉動是正確的，「有報案總比沒報案來得好」。

此文一出，許多網友留言提到，「（電影公司）把你們的垃圾拿走」、「想知道把假人道具留在那邊的單位組織會不會需要承擔任何後果」。

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