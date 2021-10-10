住戶汽機車佔慢車道4年！整條街變自家停車場　警怒開27張罰單

▲台中南區一棟大樓住戶長期將車輛違停慢車道，附近居民苦不堪言。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南區正義街、信義南街一棟大樓，疑因停車空間不足，住戶直接將汽、機車停大樓前方，霸佔慢車道長達4年以上，使得路過民眾、附近住戶必須與快車道爭道，當地里長表示，曾數度與屋主溝通，但都未獲明顯改善，許多里民都苦不堪言。對此，警方接獲檢舉，近日共開了27張罰單，卻遭違停車主反問「這樣停也還好吧？」讓派出所長氣得直說「往後巡經該處遇違停者，要加強取締，絕不寬貸！」

城隍里里長表示，該棟公寓大樓是某個屋主所出租，租客大多為學生，因停車空間不夠，房客不管是汽車、機車都停放在大樓前慢車道併排，整條正義街宛如他們的停車場，附近交通都受到阻礙，情形已維持3、4年以上。

里長說，如此情形讓行經該處的民眾、附近居民，或是早晚跑步運動的，都怨聲載道，曾與屋主溝通過，但都未有明顯改善，近日透過警方加強取締，確實有讓違停情況沒有之前那麼嚴重。

不過，有違規車主看到警方前來開單，竟反問「這樣停還好吧？是又被人檢舉？」，讓其他民眾聽了相當傻眼。

▲▼警方近日前往該處開了27張罰單。（圖／民眾提供）

台中市第三警分局正義派出所長廖俊賔表示，該社區車輛違規、併排情形，已造成其他車輛無法通行、民眾不便，警方已於5日前往開了12件違規停車，10日再針對該處的併排機車開出15張紅單，「爾後巡經該路段，會強力執法，絕不寬貸。」

警方指出，針對該路段違規併排停車部分，依據道交條例第56條第2款，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

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