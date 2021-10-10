史上最大「國旗國造」耗時9個月　國防部傘製所：最大難度在材質

軍聞社／台北報導

今年國慶大會活動，安排許多國人自行研製的武器裝備參與展演，特別是由CH-47直升機吊掛的巨幅國旗，也是慶籌會委由軍備局209廠傘製所研製，希望藉以展現國防自主能力，也讓國人看見傘製所的專業與驕傲。

▲ 國軍自製史上最大面國旗，面積達65坪 。（圖／軍聞社提供）

適逢110年國慶大會逢十擴大辦理，慶籌會在109年國慶日後就開始規劃，並將巨幅國旗加大為長18公尺、寬12公尺，平攤面積佔地約65坪，總重45公斤，從選材、研發、縫製、測試、研改，完全出自傘製所同仁之手，他們不僅是全國唯一製作降落傘單位，現已成為全國製作巨幅國旗的重要幫手，更代表著209廠的驕傲與榮耀。

傘製所士官長丁淯仁表示，研製過程中最困難的部分，是布料材質的選用，因為製作國旗吊掛在空中必須承受高強度的拉力，因此選擇具有熔點高、抗拉力強、延展性好等優點的高強度尼龍，更是具高強度耐摩擦力，也因面積216平方公尺，所以製作難度比降落傘高很多。

丁淯仁說，此次國慶活動共製作4面巨幅國旗（2面正式、2面預備）及2面測試旗，在研發、測試、製作就已耗時7個月，而製作一面國旗需3週時間，該所在全體同仁相互腦力激盪、全心投入下，所有國旗均如期完成測試，達成慶籌會的需求與標準。

負責製作何柏興上士則說，在製作巨幅國旗的參考數據幅度有限下，研發團隊只能反覆觀看網路上的影片來參考研討，以及在染印廠商的配合下，決定由9幅布面拼接，並有正反面對正要求，所以在車縫前，要有專人進行精準對位接縫位置，才不會造成國徽變形或有光暈的效應。

在研製期間，傘製所除了製旗外，也針對吊掛解脫進行研改，減輕地面吊掛作業人員負擔，而旗面的產製，也僅在兩次航特部實施飛測、配重確認後，即完成旗面各數據的調整與改進，最後以時速約83公里、搭配約816公斤配重塊，讓國旗得以在天際完整展開，迎風飄揚。

此外，為確保國慶當天國旗能以最完美姿態呈現，每次空中兵力預演時，傘製所研發團隊均到場待命，如遇旗面與地面的摩擦造成損壞時，他們就會立即檢查進行修補，完美呈現單位的專業職能。

▼ 史上最大幅國旗，由國防部傘製所製作。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▼ 國慶前蔡英文總統到松指部慰勉國旗機隊成員。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▼ 史上最大幅國旗掛載作業完成。（圖／軍聞社提供）

▼ 史上最大幅國旗掛載作業。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

