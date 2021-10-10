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今7境外2人突破性感染！30多歲本國男「印尼返台確診」接觸者匡列中

▲▼9/28指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內本土零確診，另外新增7例境外移入個案，其中有兩人屬於「突破性感染」，分別是序號30多歲本國籍男性，從印尼入境，另一位則是30多歲印尼籍男性，從馬來西亞入境，兩人分別在8月打兩劑中國大陸的國藥跟科興疫苗。

發言人莊人祥說明，今新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸（4例，案16398-16401）、印尼（案16402）、馬來西亞（案16403）及新加坡（案16404）入境，入境日介於今年9月27日至10月8日；其中案16402和案16403分別完整接種過兩劑疫苗，屬於突破性感染。

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案16402為本國籍30多歲男性，10/8從印尼返台，10/9採檢並入住集中檢疫所，今確診，並無症狀，接觸者匡列中。案16403則是30多歲印尼籍男性，該個案是在台灣外海船隻工作，9/26因其他原因申請緊急醫療救護，9/27入境，9/28出院後至防疫旅館居家檢疫，10/9檢疫前滿期採檢確診，個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計359萬0010例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含357萬2076例排除），其中1萬6294例確診，分別為1658例境外移入，1萬4582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計110例移除為空號。

自2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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