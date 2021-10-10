打完疫苗出國免隔離？南韓拼11月「與病毒共存」　旅行業蠢蠢欲動

▲8月15日光復節休假，南韓首爾金浦機場的旅客絡繹不絕。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府力拼10月25日以前達成全國7成人口、8成成年人口施打完2劑新冠疫苗，並在經過2周後的11月9日轉換現行防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），試圖階段性恢復日常生活、拯救垂死中的產業。消息一出後，南韓包括旅行業、航空業在內全都蠢蠢欲動，除了塞班島以外，希望政府能加開旅遊泡泡地區。

根據韓媒《News1》報導，南韓政府為了追求提升疫苗覆蓋率，同時推出「與病毒共存」做為鼓勵民眾接種疫苗的手段，一旦相關政策開始被宣布實施，則預估海外旅遊的需求將會直飆升。南韓旅行業者今（10）日公布統計數據，自從南韓政府今年7月與塞班島簽「旅遊泡泡」協議後，直至今年底以前的旅遊限額早已被民眾搶購一空。

塞班島所所屬的北馬利安納群島政府的觀光部門表示，直至今年底以前，共有超過4000名以上的韓國旅客預約前往塞班島旅遊。

而這現象並不僅存在於塞班島，事實上關島、歐洲、東南亞都開始出現南韓對於海外旅遊的高度需求。旅行業者關係人士表示，11月底出發的海外旅遊商品的販賣正在成長，且一直不斷有旅客進行預購的動作。

根據南韓政府官網統計，截至9日0時為止，南韓國內共有3032萬2197人完成2劑疫苗接種，占全國總人口比率為59.1%。隨著接種覆蓋率愈來愈接近政府所訂立的「與病毒共存」實行標準，民眾對於無須接受隔離便能享受海外旅遊的需求也一直在增加。

報導指出，南韓政府實施「旅遊泡泡」的國家與地區正不斷擴大，只要完成2劑新冠疫苗施打、且經過2周，則無需接受隔離便能安心進行海外旅遊，預計15日南韓與新加坡之間將實施旅遊泡泡，而美國、德國、瑞士、西班牙等國的政府也正免除完成疫苗接種者的隔離措施。

面對政府即將實施「與病毒共存」，南韓航空業也正蠢蠢欲動。目前大韓航空正推動11月加開往返夏威夷的不定期航班；韓亞航空則預計11月起恢復關島航線，且南韓國土交通部已批准該航線的營運；就連廉價航空也正在考慮是否重啟國際航線。

南韓旅行業、航空業預估，隨著民眾完成新冠疫苗接種，且政府推動「與病毒共存」，明年起對於海外旅遊的需求將會陸續恢復、甚至暴增。

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