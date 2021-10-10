「檢出舊案」浪費防疫量能？ 專家曝「監測性篩檢」重要性

▲台灣本土疫情趨緩，但各醫院仍執行入院篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，但昨日再驗出1例本土，一名1歲女童確診，Ct值38，屬於感染較久個案，指揮中心研判屬於舊案。針對舊案驗出，有人認為監測性篩檢所檢出的舊案是否浪費防疫量能？對此，國內感染科專家認為，階段監測性篩檢是有必要的，一旦發現不尋常個案，就能即時防疫。

該名1歲女童為案16396，居住台北市，因發燒、腹瀉採檢確診，Ct值38。指揮官陳時中昨表示，該女童是由媽媽照顧，沒有托嬰中心也沒有請保姆，匡列5人都是家人，由於Ct值高達38，可能是時陰時陽的舊案，不過還是把它列為本土個案。

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而針對階段性篩檢，林口長庚副院長邱政洵受訪時表示，以醫院採檢來說，包括入住病人、陪病者都還來自社區，某程度就是反映社區狀態，階段監測性篩檢還是有它的必要性，即便部分採檢都是陰性，發現舊案可能也已經沒有傳染力，但如果發現不尋常個案，才能迅速做好防疫。

邱政洵也舉例之前新北幼兒園一案，當時也是有部分個案是不明感染源的，疫情越擴越大，當時也要持續去做疫調，因此階段監測性篩檢還是相當重要。至於什麼時候可以喊停？他則直言，還沒哪麼快，畢竟每天境外移入還很多，未來何時要喊停，也完全由指揮中心去做決定。