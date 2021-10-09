她打BNT過3天「腦出血身亡」　13歲兒做CPR崩潰哭喊：媽媽不起床

▲ 南韓3天增加逾萬起疫苗不良事件通報。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓截至9日至少接種一劑新冠疫苗人口比例達77.7%，但6至8日間不良反應通報就超過1萬件，包括18起死亡事件，令民眾人心惶惶。一名40多歲女性接種一劑輝瑞/BNT疫苗，短短3天後不幸身亡，悲憤的家屬上青瓦台請願網站，控訴政府不願承認這起死亡事件與疫苗有關，受到大眾關注。

綜合韓媒報導，一名男子8日在青瓦台網站以「妻子在接種第一劑輝瑞的第三天過世了，覺得非常委屈」為題，文中說明，他的妻子9月28日前往施打第一劑疫苗，卻在1日凌晨走了。當天上午兒子打電話告訴他，「媽媽不起床」，他才得知妻子狀況不對勁，趕回家的路上卻接到急救人員電話通知，妻子死亡已有一段時間，無法急救。

他們13歲的大兒子當時邊哭邊為母親做心肺復甦術，待男子趕到家時，只見兒子臉上全是淚水和汗水。突如其來的死訊令他腦中一片空白，感到懊悔、傷心，又擔心年幼的孩子們，根本不記得自己接受警方調查時到底說了什麼。

他一面安排妻子的後事，一面向衛生所通報這起接種疫苗後死亡的案件，但疾病管理廳及衛生所在葬禮期間完全不聞不問，也沒有向他說明該如何處理，「為家屬帶來二次傷害。」

他指出，妻子死於腦動脈瘤破裂引發的蜘蛛膜下腔出血，而國內接種疫苗後死亡或出現嚴重後遺症的個案中，也有不少患者和他妻子一樣出現腦血管破裂，有些成為植物人，有些還在加護病房治療，卻因政府不願承認與疫苗有關，令他們飽受痛苦，呼籲政府正視問題，別再讓悲劇發生。

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