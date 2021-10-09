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高公局曝明日「15大國道塞車路段」　北上南下最佳時段出爐

國道,開車,駕駛,高速公路,塞車,車。（圖／ETtoday資料照）

▲高公局點名15個明日（10日）國道重點壅塞路段。（圖／高速公路局）

記者趙蔡州／綜合報導

交通部高速公路局表示，明日（10日）是國慶連續假期第2日，預估國道交通量為112百萬車公里，為平日的1.3倍（平日平均為88百萬車公里）。高公局也點出15個重點壅塞路段，提醒北上的民眾最好上午就開始北返，南下的民眾則於下午出發比較不會碰上塞車。

針對國慶假期，高速公路局實施多項疏導措施，包括國道0-5時暫停收費，國5蘇澳至頭城北向14-21時高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、封閉國1虎尾北向入口7-19時、全線單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。

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▲▼遍地開花！明國道15處易塞路段　國5北上恐堵車到半夜。（圖／高速公路局）

▲針對國慶假期，高速公路局實施多項疏導措施。（圖／高速公路局）

高公局也點出15個明日重點壅塞路段，包含國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、新竹系統－湖口、圓山－大華系統。

國3南向土城-關西、快官－霧峰，北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪。

國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林及國6西向舊正－霧峰系統等。

高公局也預估，國5南下車潮大約上午就會出現，直到下午4時才會逐漸減少，國5北返車潮則會在中午12時後出現，預計可能會塞到半夜，建議民眾最好上午就開始北返，南下的民眾則於下午出發比較不會碰上塞車。

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