國慶日「國道15地雷路段」出爐！國5塞到深夜　行車時間增7倍

▲今日國道車流多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第二天，交通部高公局預判重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等15路段。

高公局表示，預估今日國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

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▲國慶連假國道壅塞路段。（圖／高公局）

今日國道相關疏導措施包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲國慶連假第二天國道路況。（圖／高公局）