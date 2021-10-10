　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子第4份工作直接不演！坦承「為了員購價」才應徵　網笑：很敢講

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲女子坦言為了員購商品才來面試的。非當事人。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

遇到這麼誠實的面試者該怎麼辦？一名主管日前面試一名8年級後段班的女子，對方換了3份工作，最長都做不到1年，優點是面對提問都很誠實大方地回應，當被問到為什麼想來應徵時，女子竟然直接坦承是為了「員購商品」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，應徵的女子透露，第一份工作是行政助理，做了10個月覺得學不到東西就離職；第二份工作是餐廳外場，待了6個月離職；第三份工作則是業務助理，同樣也是做6個月就離職。於是原PO好奇對方為什麼會想來面試採購助理，想不到對方的回應令他大開眼界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲網友佩服她誠實的勇氣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

女子誠實回應，她在網路上看到這間公司的商品，覺得很心動想買來試試看，不過價格太貴買不起，「所以我就查一下人力銀行你們公司有沒有開職缺？若能應試上我就能用員工價買了。」原PO聽完啞口無言，請對方回家等通知，「我很想給她一個機會，但又擔心她會不會來沒多久，用員購價買到她想要的公司商品就離職了？」

網友紛紛笑回，「很敢講」、「誠實錯了嗎XD」、「錄取後三年後再開放她要的產品員工價，那搞不好她可以做三年XD」、「至少不會唬爛自己多好，你可以考慮」、「也算老實……不然設年資滿兩年才能用員購價購買商品好了」、「很單純的人，來玩的」、「好誠實哦，但不會用。」

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
月薪40萬+被動收入8萬！神人「極簡生活」網傻眼
美麗妄娜解襯衫狂戳「F級巨球」　乾爹嗨刷百萬
8歲男童福華飯店泳池「觸電原因找到了」！救生員也送醫
人潮擠爆！新北「4處熱門景點」暫勿前往
拿五倍券爽吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　網揪1失誤
女星遭聯結車撞上！　驚險畫面曝光
男偶像遭女友詐騙　事業敗光！自殺未遂隱居13年
台日混血童星下海拍AV！水手服2點凸出網暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

14歲女只差幾分鐘就嫁給陌生人！印度「女孩力量」社團阻止童婚

妹子第4份工作直接不演！坦承「為了員購價」才應徵　網笑：很敢講

太誇張！「武陵夜市」直播凌晨3點塞車　遊客：趕看國慶日出

下半天北返、出遊潮齊上路　國五恐塞13小時！午後地雷路段出爐

旗津外堤「國慶焰火發射筒」被沖到海中　高市府：施放不受影響

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　「強風豪雨帶」曝光

「雨馬」最後一晚現身總統府！燈光秀加碼噴煙　6場次時間表看這裡

五倍券享「台妹2H2S」！他收神秘簡訊傻住　老司機一看服務喊母湯

把COVID-19變成人！29個病毒真人版　駁二「疾病擬人展」開跑

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

14歲女只差幾分鐘就嫁給陌生人！印度「女孩力量」社團阻止童婚

妹子第4份工作直接不演！坦承「為了員購價」才應徵　網笑：很敢講

太誇張！「武陵夜市」直播凌晨3點塞車　遊客：趕看國慶日出

下半天北返、出遊潮齊上路　國五恐塞13小時！午後地雷路段出爐

旗津外堤「國慶焰火發射筒」被沖到海中　高市府：施放不受影響

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　「強風豪雨帶」曝光

「雨馬」最後一晚現身總統府！燈光秀加碼噴煙　6場次時間表看這裡

五倍券享「台妹2H2S」！他收神秘簡訊傻住　老司機一看服務喊母湯

把COVID-19變成人！29個病毒真人版　駁二「疾病擬人展」開跑

亞錦賽中華拚衛冕　因疫情延後至明年3月台中開打

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

Lexus「大改款豪華休旅」預告曝光　LX確定10／14對外亮相！

小資女也能輕易入手的3大平價女鞋　「IG最紅」鬆糕底短靴不用兩千元

羅傑斯期末考　運彩開盤看好悍將

連邊邊都不放過！台灣本土生吐司名店懶人包　還有療癒動物造型

懶尪不清魚缸！人妻怒把「超貴紅龍魚」炸來吃　暗黑料理片瘋傳

女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

月薪40萬+被動收入8萬！神人曝「極簡生活」：理財不需花太多時間

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」

全台變天時程出爐　台北人可能冒風雨開工

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

圓規估晚間海警！明影響最劇　又有新颱最快今生成

熱炒店菜單上有狐狸！老闆娘曝真相超烏龍

年薪120萬「只存6萬」…他崩潰：怎買房

更多熱門

相關新聞

面試台積電被刷掉　好友成績倒數卻上了：錄取標準？

面試台積電被刷掉　好友成績倒數卻上了：錄取標準？

台積電被稱為「護國神山」，優渥的薪資成為許多人嚮往進入的公司，但錄取標準卻讓這名網友感到疑惑，日前他獲得台積電設備工程師的面試邀約，好不容易過了前2關，怎料最後被人資刷掉，但大學同學愛翹課，考試吊車尾，竟然成功錄取，讓他超傻眼，「真不了解怎麼選人的」。

即／葬儀社老闆被控猥褻輕生亡　妻母哀痛陪相驗

即／葬儀社老闆被控猥褻輕生亡　妻母哀痛陪相驗

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

男假日投履歷...7小時後嗆僱主「眼瞎不會回嗎」

男假日投履歷...7小時後嗆僱主「眼瞎不會回嗎」

台南第2場就博會大批人潮應徵

台南第2場就博會大批人潮應徵

關鍵字：

員購應徵面試

讀者迴響

熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面