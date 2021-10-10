妹子第4份工作直接不演！坦承「為了員購價」才應徵　網笑：很敢講

▲女子坦言為了員購商品才來面試的。非當事人。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

遇到這麼誠實的面試者該怎麼辦？一名主管日前面試一名8年級後段班的女子，對方換了3份工作，最長都做不到1年，優點是面對提問都很誠實大方地回應，當被問到為什麼想來應徵時，女子竟然直接坦承是為了「員購商品」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，應徵的女子透露，第一份工作是行政助理，做了10個月覺得學不到東西就離職；第二份工作是餐廳外場，待了6個月離職；第三份工作則是業務助理，同樣也是做6個月就離職。於是原PO好奇對方為什麼會想來面試採購助理，想不到對方的回應令他大開眼界。

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▲網友佩服她誠實的勇氣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



女子誠實回應，她在網路上看到這間公司的商品，覺得很心動想買來試試看，不過價格太貴買不起，「所以我就查一下人力銀行你們公司有沒有開職缺？若能應試上我就能用員工價買了。」原PO聽完啞口無言，請對方回家等通知，「我很想給她一個機會，但又擔心她會不會來沒多久，用員購價買到她想要的公司商品就離職了？」

網友紛紛笑回，「很敢講」、「誠實錯了嗎XD」、「錄取後三年後再開放她要的產品員工價，那搞不好她可以做三年XD」、「至少不會唬爛自己多好，你可以考慮」、「也算老實……不然設年資滿兩年才能用員購價購買商品好了」、「很單純的人，來玩的」、「好誠實哦，但不會用。」