面試台積電「最後1關被刷掉」　好友成績倒數卻上了：錄取標準？

▲台積電的錄取標準讓原PO有疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

台積電被稱為「護國神山」，優渥的薪資成為許多人嚮往進入的公司，但錄取標準卻讓這名網友感到疑惑，日前他獲得台積電設備工程師的面試邀約，好不容易過了前2關，怎料最後被人資刷掉，但大學同學愛翹課，考試吊車尾，竟然成功錄取，讓他超傻眼，「真不了解怎麼選人的」。

該名男網友在Dcard上發文，分享面試台積電的過程，國立中部某科大碩士畢業，台積電面試共有3關「小主管，大主管，人資」，因為有認識內部中高層主管，問了一下面試結果，主管們都覺得他很不錯，原本以為可以順利錄取，結果卻在人資那關被刷掉。

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原PO指出，印象中人資是一名男生，問的問題都很刁鑽，也聽說不少人面試都敗在男人資這一關，但最讓他困惑的是，認識一名私立科大畢業的男同學，上課愛去不去，考試也都是倒數幾名的，但竟然能夠錄取，「錄取條件標準？通常都是主管挑人，怎麼人資權利也這麼大？」

貼文曝光後，引起網友們討論，「實話是，這年頭缺人到要不錄取其實滿難的，你可能要好好審視一下，自己面試時出了什麼問題」、「人資沒過八成是回答不想加班」、「誠信正直最重視，你該不會扯謊了吧」、「人資可能感覺出來你留不住吧，這年頭太多進來沒多久就離職了，人資也要顧自己的KPI」、「人資沒過，之後可能也沒機會了，可能人格特質沒有台積DNA」。