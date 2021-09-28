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快訊／台南葬儀社老闆廁所突輕生！2天前才遭求職正妹指控性騷

▲被指控涉嫌強制猥褻犯行的台南市南區潘姓禮儀業者，疑在自家禮儀社廁所尋短身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者柯振中、林悅／台南報導

台南市南區47歲的潘姓男子經營葬儀社，日前被26歲女子指控性搔擾，事件警方已經受理。沒想到，潘男28日被發現在葬儀社的廁所中輕生，現場留有遺書，目前全案仍在調查當中。

被害女子指稱，她原先在賣衣服，受到疫情影響，沒了收入來源，因此8月到南區某葬儀社應徵禮儀招待小姐，面試當天穿著熱褲，露出大腿刺青，卻被潘姓業者當成八大行業的小姐，還被問「能不能摸一下」、遭熊抱、襲胸，讓她感到十分噁心，事後還不斷收到潘男傳來的猥褻文字。

正妹不甘受辱，到北區的市警五分局報案。警方依單一窗口受理報案後，將案子函轉給轄區台南市警六分局偵辦，由於案子沒有移送，正妹懷疑以「性騷擾罪嫌受理」有以大報小之嫌疑。

台南市警五分局則說，轄區和緯派出所依單一窗口受理，開出報案三聯單，並依據單方陳述，先按照性搔擾案受理，再依權責轉案發轄區台南市警六分局，依法調查偵辦，並無隱匿案情，或是以大報小。

潘男得知正妹要提告，不斷傳出訊息，希望能私下和解，沒想到案件曝光後3天，潘姓男子突然在葬儀社的廁所中輕生，一旁還留有遺書，疑似是因為承受不了壓力。目前警方已報請檢方相驗，全案仍在釐清當中。

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