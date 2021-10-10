黃珊珊北一女樂儀隊萌照曝光　祝中華民國生日快樂

▲黃珊珊曬北一女樂儀隊照，祝福中華民國生日快樂。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

今天是中華民國110年國慶大典，三軍儀隊整齊劃一的表演令人為之驚艷，台北市副市長黃珊珊也回憶起，當年在已北一女樂儀隊的身分參加國慶表演，覺得又神氣又驕傲。

黃珊珊在臉書PO出北一女樂儀隊的照片，對她來說國慶日，滿滿的回憶還是在高中時期。1985年，從高雄到台北考上北一女中，小高一時期，國慶日要排字和站傘帽，排字就是在前一晚的慶祝晚會上有幾百上千的人坐在體育館的看台上，手拿一個有很多不同顏色帆布板，按照教官指揮翻到不同顏色，遠遠看就是不同的字樣，例「中華民國萬歲」等字樣，站傘帽就是站在凱道上，頭上頂著不同顏色的傘帽，也是另一種排字，從空中看很壯觀，但是現在這些畫面只剩北韓有了，哈哈！

黃珊珊提到，國中時住在高雄鳳山，看到電視就非常羨慕北一女樂儀隊，15歲的她立志要穿綠制服和樂隊服，最後真的美夢成真，高二時參加樂隊，北一女中的樂儀隊參加國慶遊行，又神氣又驕傲。

黃珊珊回憶，國慶遊行是國家最重要的慶典，高二時幾乎每天都在練習，假日還要到中正紀念堂練習走位，印象中就是很操，很累、曬得很黑，但是其實很開心，可以參與如此重要的活動，深感與有榮焉！高三繼續參加樂隊小班，在國慶活動中演奏，也是練習練到天昏地暗，樂隊畢教官非常嚴厲，到現在我都還記得以前被教官罵的恐懼感。高三要參加聯考，練習樂器反而成為唯一的輕鬆時刻，而且能在國慶日代表學校到處演出，也有十足的榮譽感！

黃珊珊表示，那個風雨飄搖的時代，中美斷交，台灣外交孤立，所以國人的國家意識與認同感都很強，因為台灣面對很嚴峻的國際局勢，只能靠自己，那個時代，卻也是台灣經濟發展最快速的時候，所以國人都很努力，我知道自己只要努力，就有希望與未來！接下來就是台灣錢淹腳目的繁榮時期，因為大家都有一致的目標，也因此創造了台灣的經濟奇蹟。

黃珊珊也說，爸爸與四位哥哥姊姊都是軍人，保家衛國是她從小就根深蒂固的傳統觀念，國慶日是國家的大事，所以參加國慶成了我青春時期最重要的事，之後當民意代表，每一年也都會參加國慶活動，國慶日對她而言，是非常美好的記憶，也是凝聚國人團結的時刻，大家平常或許有不同的政治立場，但是最大的公約數就是我們的國家，今天是國慶日，祝福中華民國生日快樂！！

