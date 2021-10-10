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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／雄三、天弓、劍二飛彈車登場　神秘誘標雷達車也現身！

▲▼110年國慶大會,空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

雙十國慶大典10日正式揭開序幕，本次是總統蔡英文任內，罕見在國慶上秀「軍事肌肉」，國造雄三反艦飛彈、天弓，以及雷霆2000多管火箭車全登場。其中，較為特別的是，過去具有神秘色彩的天弓三型防空飛彈戰術車隊中的誘標雷達車、「獵隼」陸射劍二飛彈車及雷達頻譜偵搜車，今天也首度在國人面前曝光，展現國防自主的實力，並彰顯自我防衛的決心。

在本次國慶最後「主題表演」階段，由2020東京奧運、帕運的台灣英雄車隊率先登場，之後以「捍衛台灣」為主題的各式車隊，包含空勤、警、消與海巡組成的「安定社會 非我莫屬」車隊、國軍空中機隊與地面裝備所組成的「守土有責 當仁不讓」車隊、機隊，以及機關單位組成的「國土純淨 捨我其誰」車隊依序進場。

▲▼110年國慶大會,CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗,由AH-1W超級眼鏡蛇直升機伴飛。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗，由AH-1W超級眼鏡蛇直升機伴飛。（圖／記者李毓康攝）

首先，在空中戰力方面，除了主責抵禦近年多次擾台共機的IDF、幻象2000與F-16V等三型主力戰機，以及每次國慶的常客雷虎特技小組外，也安排陸軍CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍方面也出動S-70C直升機；另有AS-365海豚直升機；而慢速機隊則由空軍的B-1900、C-130H編隊登場。

在陸面軍力展示上，首次採「連建制」編隊，有「忠貞鐵騎」之稱的憲兵指揮部快速反應連登場，在首度呈現國人面前的賓士C43型AMG敞篷前導車引領下，搭配9輛戰術偵搜車及54輛重型機車，以時速5公里的速度通過觀禮台，展現憲兵快反連平日精實訓練的成果。

▲▼110年國慶大會,海巡特勤隊,反恐。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，海巡特勤隊。（圖／記者李毓康攝）

在「英雄」梯隊部分，由今年執行救災、抗旱及防疫有功官兵代表計126員，以及「救災防汛裝備梯隊」，計有生物偵檢車、重型消毒車、裝土車、傾卸車、挖土機、牽引車、淨水裝備車及浮門橋車等20輛。

此外，本次最受外界矚目的「國防自主裝備」梯隊，計有陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車(含指揮車、彈藥車)、中科院陸射劍二發射車(含管制車、雷達車)、陸軍微波車、微星車、電磁頻譜偵蒐車、海軍雄風二及三型飛彈車（含指管車、雷達車、通信車及游修車）、空軍天弓三型飛彈車（含誘標雷達車、通信車）等48輛，依序通過觀禮台。

最後，在大會結束時，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮台上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國110年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點。

▲▼110年國慶大會,憲兵快反連新款前導車賓士Benz C43。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，憲兵快反連新款前導車賓士Benz C43。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,憲兵快反連戰術偵搜車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，憲兵快反連戰術偵搜車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,M3浮門橋車,六軍團工兵浮橋車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，M3浮門橋車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,CM-33裝步戰鬥車,雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,天弓三型防空飛彈誘標雷達車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，天弓三型防空飛彈誘標雷達車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,陸射劍二防空飛彈發射車,天劍二型飛彈,天劍飛彈。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，陸射劍二防空飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,雄風三型反艦飛彈發射車,雄三飛彈,雄風飛彈。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，雄風三型反艦飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,天弓三型防空飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，天弓三型防空飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,防空飛彈雷達車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，防空飛彈雷達車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,防空飛彈雷達車。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，防空飛彈雷達車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 110年國慶大會,雷霆2000多管火箭發射車 。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，雷霆2000多管火箭發射車 。（圖／記者李毓康攝）

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