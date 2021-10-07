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五倍券明起領用！國道服務區推加碼20%　滿額再抽iPhone13

▲▼國道服務區。（圖／高公局提供）

▲國慶連假期間國道服務區仍設有隔板。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

振興五倍券明天（10/8）起即可領取使用，隨為期三天的國慶連假將到來，交通部高速公路局今（10/7）也公布國道服務區五倍券優惠，明天起各服務區也有五倍券加碼優惠，如關西、西湖、清水、南投等服務區持實體五倍券至超商消費，即可直接加碼20%，部分服務區也推出五倍券消費滿額即可抽iPhone13等好康。

因應國慶連假到來，預估國道屆時將湧現返鄉出遊或觀看國慶煙火等旅客車潮，高公局今天也公布五倍券服務區加碼優惠措施，用路人明天起，至關西、西湖、清水、南投服務區持實體五倍券至超商消費直接加碼20%；中壢、湖口、西螺、古坑、東山、關廟服務區持五倍券單筆消費滿500元，即贈限定款國道乖乖2包；仁德服務區消費滿500元贈送OPEN限量福袋。

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另外，泰安服務區單筆消費滿200元即可兌換摸彩券，雙週可抽小米手環、iPhone13等，石碇、蘇澳、新營服務區持券消費滿500可參加抽獎、滿888元可參加週週抽iPhone13，歡迎用路人於連假期間使用五倍券。

另依照指揮中心10月5日起鬆綁餐飲內用限制，高公局也說，各服務區原來因梅花座及餐桌間距限制而減少的座位數將適當增加。另考量服務區用路人來自各地，為確保公共場站防疫安全，各服務區座席餐桌仍維持使用隔板，避免在取下口罩用餐時與陌生人接觸。

此外，全線各服務區仍持續落實賣場容留人數及實聯制控管，並維持既有餐桌、廁間及公共區域之清潔消毒頻率，另外各服務區仍暫停開放駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、淋浴室、兒童遊樂設施等公共設施。

▲國道服務區五倍券優惠。（圖／高公局提供）

▲國道服務區五倍券優惠。（圖／高公局提供）

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